Pensativo viene el río grande desde la sierra de Cazorla. Las aguas se quieren renovar con lluvias de otoño que alegren los campos de la Baja Andalucía. En el horizonte más cercano se renuevan los equipos que habrán de afrontar el curso político que alcanzará el verano de 2026. Un tiempo de marcado signo electoral. Afloran los nervios por lo más mínimo y eso que en el horizonte solo tendrán lugar elecciones al Parlamento andaluz. El presidente Juan Manuel Moreno ha repetido, una y otra vez, que no habrá adelanto electoral, tan solo unos meses de carácter, meramente, operativo. Respiren tranquilos sus señorías diputadas y diputados y cuerpo político de la comunidad, que aún queda mucho y lo suficiente para trabajar por nuestra tierra.

En los pueblos de mi Andalucía los campanilleros me levantan con sus cuitas y preocupaciones. Este jueves recupera el ayuntamiento de Palma del Río la sesión plenaria. Un pleno cargado de mociones y decisiones emocionales que retratan el sentir político del momento que vivimos. Se creen algunos que los grandes espectáculos mediáticos ocurren en Madrid. Ni mucho menos, en los pueblos se vive una auténtica pasión por la política local, provincial, regional, nacional e internacional. Todo el mundo conoce la situación de la franja de Gaza y la resolución de los países de la ONU reconociendo al Estado de Palestina. Y conocemos el día a día de los grandes debates de Estado sobre la vuelta ciclista de España y la subida del precio de la fruta y todos sus huertos. Qué interesante, aunque en nuestras casas se habla de vivienda, empleo y libertades. Por el Sur, se reunió el comité director de los socialistas andaluces y preparan los populares su congreso regional. Por Córdoba, ay mi Córdoba, habrá una nueva magna cristífera de flores y cirios, de aromas de Semana Santa en otoño. Y por los pueblos de la Vega preparan eventos feriales, comerciales y proyectos de presente y futuro. Es la política más cercana. La que conocemos gracias a una amplia red informativa. Prensa, radio, televisión, redes sociales, tertulias de bar, poderosas fotografías, presencia y ausencias, cánticos de libertad.

Han bajado las temperaturas, vamos cumpliendo años y los cambios los nota el cuerpo. Nos queda esperanza y Dolores; entiéndase, que este sábado la Virgen de los Dolores de la Hermandad del Santo Sepulcro sale en solemne procesión porque le entregan a la cofradía la medalla de ciudad. Y el domingo la Virgen de Belén vuelve al convento. Paz y bien, rico potaje y todos contentos.

*Catedrático en Historia