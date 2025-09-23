Anticiparse a la llegada del alzhéimer

Revertir un cerebro que está dañado es muy complicado, como bien dice Cristina Maragall, presidenta de la Fundación Pasqual Maragall e hija del exalcalde y ‘expresident’, diagnosticado de alzhéimer hace 18 años. Ralentizar el avance de esta enfermedad, en cambio, es más sencillo y crucial para una sociedad como la española, cada vez más envejecida y con una esperanza de vida mayor. En 2070, uno de cada tres españoles tendrá más de 65 años, un cambio demográfico que hará crecer de manera notable el número potencial de enfermos de alzhéimer. Hoy existen unos 900.000.

En este contexto, la detección temprana de la enfermedad, que ha celebrado su día Mundial, es esencial. Los biomarcadores son una herramienta rápida, económica y poco invasiva que permite esa identificación precoz. Cataluña ha desarrollado el primer biomarcador en sangre del mundo que anticipa qué pacientes con deterioro cognitivo leve tendrán alzhéimer y cuáles no. Se trata de un test predictivo creado por el Hospital Universitari de Bellvitge y por la empresa ADmit Therapeutics, que ha obtenido el sello IVDF de la Unión Europea. Esto le abre directamente la puerta a su aplicación clínica, como explica Beatriz Pérez.

La iniciativa, que llega después de más de diez años de trabajos previos, merece el mayor de los reconocimientos, no solo por tratarse de un avance científico de primer orden, sino por su impacto social y sanitario. La detección precoz puede facilitar diagnósticos tempranos que permitan a los pacientes y a sus familias beneficiarse tanto de los fármacos disponibles en el mercado como de las terapias experimentales. Cabe recordar que la Unión Europea ha aprobado este mismo año un tratamiento que frena el avance de la enfermedad cerca de un 30%. Cataluña, por su parte, se consolida con este nuevo biomarcador como un polo de investigación científica relevante a nivel internacional. En él, el sector público y la empresa privada reman en la misma dirección y trabajan en beneficio de la sociedad. Que cunda el ejemplo.

*Directora adjunta de 'El Periódico'