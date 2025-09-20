¿Desde cuándo los eufemismos se volvieron tan sofisticados?

En un principio para hablar de eufemismos utilizábamos ejemplos cotidianos de evitar ciertas palabras. Decíamos «estado de buena esperanza», «edad avanzada»... Poco a poco el reino del eufemismo fue la economía. Había que evitar decir paro, subida de precios, huelga. Hoy en día la expresión ‘daños colaterales’ es utilizada como cajón de sastre y de vergüenza para eludir responsabilidades. ¿Los periodistas asesinados en Gaza son daños colaterales? No, eran objetivos.

Al igual que los hospitales, las caravanas de ayuda… Hay quien dice «daños colaterales».

Pero es cierto que hay daños colaterales de verdad. Un problema grave hoy en día, y que usa elnegacionismo, es la lejanía, en el tiempo y en el espacio, entre las causas y las consecuencias de algunas acciones. Cuando las catástrofes climáticas conllevan riesgo de muerte y enfermedad a miles de kilómetros todo es más complicado. Nos cuesta ver las consecuencias de nuestro privilegiado estilo de vida. En Pakistán, niños, niñas y personas mayores están sufriendo en primera línea la crisis climática, expuestos a situaciones de calor extremo o inundación que causan niveles desproporcionados de muerte y enfermedad (Informe de Amnistía Internacional. Mayo, 2025).

Y más decisiones letales. El desmantelamiento de la Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) provoca un daño colateral en Ghana, en los programas de distribución de medicamentos. Miles de pastillas donadas caducan en octubre y, sin fondos suficientes, el Gobierno no puede repartirlos antes de su expiración (eldiario.es, julio25).

Un nombre: Abderrahim era un delincuente de poca monta. Tras una persecución lo inmovilizaron y murió por estrangulamiento (A sangre fría, Lorena Ruiz-Huerta, 07/25)

¿Daño colateral? Sí, de un racismo negado y subyacente.