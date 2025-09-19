El Ayuntamiento de Córdoba ha desvelado que el próximo Plan General de Ordenación Municipal tendrá una capacidad máxima de 30.000 viviendas, la mitad de VPO, que es lo mismo que no decir gran cosa. El plan vigente desde 2001 se aprobó e innovó con 45.000 unidades nuevas y un crecimiento poblacional cercano a las 80.000 personas, que no se ha dado ni de broma.

El alcalde Bellido no ha desvelado cuántas de esas treinta mil viviendas tendrían ya acogida en suelos no desarrollados pero ordenados, cuáles llegarán por medio de una intensificación de la densidad de vivienda ya aprobada (donde hoy caben mil pisos, se podrá llegar hasta 1.200: gran negocio, señora) y si se pintarán nuevos barrios, idea que tiene poderosos partidarios y algún detractor sobrado de sentido común.

Los papeles municipales que nadie lee estiman que la demanda teórica de vivienda se ciñe a unos seis mil hogares en los próximos cuatro años, aunque vaya usted a saber a qué le llamamos hogar a estas alturas. Barrios cada vez más lejanos y costosos están descosiendo la ciudad consolidada hasta el punto de que el mantenimiento diario (que se evidencia en la limpieza viaria) provoca las quejas de la ciudadanía en cada encuesta que se hace.

Córdoba ha tenido en los últimos años, por razones variadas, una amplia oferta de suelo urbanizado. A pesar de ello, los precios de compra han devenido en prohibitivos (con una renta disponible que tirita, sobre todo, entre los más jóvenes), la tenencia por alquiler sigue clavada en el mismo 13% de 2001 -cuando el turismo era menos relevante- y la VPO es, hoy, casi tan cara como la libre. Pisos protegidos con piscina y gimnasio. Curiosos tiempos estos.

Convendría repasar los datos. El 30% de las viviendas están en edificios de cuatro plantas o más sin ascensor (la mitad en algunos barrios), lo que suma unos 40.000 pisos. Unos 3.500 edificios, sobre un parque de unos 150.000, presentan un grado de conservación deficiente. Un tercio de los edificios del Centro o Levante está en esa situación. La despoblación de barrios históricos y no históricos empieza a ser alarmante.

Se puede seguir con esta política complaciente de nuevas urbanizaciones cerradas, lejanas, a precios altísimos o empezar a caer en cuidar, siquiera un poco, de lo que ya tenemos. Ya nadie construye ni reforma para las clases populares y las rentas medias, no se hacen barrios del Avecrem, pero están encantados de conocerse en todos los partidos que repiten las mismas fórmulas, que solo convienen a las industrias inmobiliaria y turística. Ahora se debería estar debatiendo esto en el Ayuntamiento porque ahí están las bases del futuro. Un techo, independencia, proyectos de vida. Son treinta mil, ha dicho el alcalde. Pero treinta mil a cuánto y para quién.

*Periodista