Las Franjas de la vergüenza

¿Por qué no decirlo?

Porque te van a echar del Opus y del Pryca, como al numerario que llevaba tres meses de abstinencia de sexo, cuando fue con su mujer a comprar al desaparecido Pryca y esta se agachó a coger una lata de guisantes.

Es la conversación que mantienen mis neuronas cuando estoy decidiendo si escribo de lo que quiero escribir o lo hago con la pluma de la aprobación generalizada.

Ni soy aficionada al ciclismo -que a mi edad con todo pedaleo se me duermen las piernas- ni me gustan los desfiles procesionales -que cuando necesito hacer uso de mi fe preciso silencio y recogimiento-, por lo que lo que voy a decir no es ataque ni defensa a nadie.

Estoy bastante harta de que nos tomen por imbéciles y que entremos a su trapo. Pido disculpas a los antitaurinos por el modismo, pero ello no va a impedirme coger al toro por los cuernos.

Pude escuchar por televisión que el boicot a la vuelta ciclista a su entrada en Madrid, por parte de los manifestantes en defensa del pueblo palestino, venía motivado por haber dejado participar en la carrera a Israel.

Ergo… imagino que el boicot de los manifestantes a favor de Palestina en pleno Puente Romano cordobés a la Cofradía del Señor orando en el Huerto fue porque el de Nazaret era un líder religioso judío.

Ahora parece ser que la polémica se traslada también a la participación o no de España en la televisiva Eurovisión si en la misma compite Israel. Al respecto creo que sería mejor que no participemos si Israel es excluida. No soy muy eurovisiva, pero si mal no recuerdo son Israel, junto a Portugal, los que en más de una ocasión han evitado que quedemos los últimos.

Somos el país de la estulticia genética.

Nos obligan a elegir entre blanco o negro, izquierda o derecha, conmigo o contra mí. Estoy segura de que muchos de los abanderados propalestinos no saben colocar Gaza en el mapa y no sabrían explicar nada sobre el conflicto, que no sea repetir como loros que se trata de un genocidio, porque así se les ha dictado por su amo.

Tenemos propalestinos que votan a la izquierda pero que son hermanos cofrades porque allí tienen negocio. Suelto bandera palestina y cojo cirio penitencial. Se les acumula el trabajo y la incongruencia. Desde mi ignorancia absoluta, solo puedo decir que lo único que veo son niños israelitas y palestinos, que no han elegido ni dónde nacer ni en qué bando, que sufren constantes violaciones de sus derechos y que mueren sin que la Convención Internacional de Derechos del Niño ni ningún Tribunal Internacional de Justicia lo eviten.

¡Los de la kufiya! ¡Los del paso de palio! ¡Dejad de imponer vuestros credos por la fuerza avivando violencias en nombre de la paz!

*Abogada experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social

