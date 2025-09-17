Cuenta Bibi Netanyahu, el ‘premier’ israelí, que el total de palestinos abatidos por Israel era solo de 25.000. Lo dice en su autobiografía, publicada un año antes de la criminal matanza del 7 de octubre de 2023, cuando miles de milicianos surgidos de Gaza asaltaron el muro de confinamiento que les separa de Israel. ¿Cómo pudo ser? Los milicianos, sedientos de sangre, se pasearon por los kibutz como Pedro por su casa durante 12 horas. El Ejército, el mejor del mundo, estuvo desaparecido. Raro en un país tan chiquito y militarizado. Y eso que cuentan con el mejor servicio de inteligencia habido y por haber.

Bibi atinaba la cifra de 25.000 palestinos para afear a Barack Obama que comparara lo ocurrido en Palestina con el Holocausto. Bibi se llevaba fatal con Obama y con su exigencia de «Ni un ladrillo más», para atajar la política de hechos consumados en la colonización de Cisjordania. Cifraba en 250.000 los colonos asentados en Cisjordania. Hoy son 750.000 y Bibi está en lo de suma y sigue hasta que no quede un palmo de Judea y Samaria (Cisjordania) sin colonizar.

Desde el 7 de octubre del 23, Bibi lleva camino de multiplicar por tres esa cifra. Es obvio por qué derroteros marcha su política, que no es otra que sepultar toda posibilidad de dos estados como, cándidamente, siguen recitando en Europa. Porque siendo terrible el cobarde e incesante bombardeo en Gaza, lo definitivo va a ser la ocupación progresiva de Cisjordania, con la apropiación de tierras que perpetran los colonos extremistas parapetados por el Tsahal, eficaz colaborador.

Israel es una nación admirable en muchos aspectos y Bibi un tipo con una biografía excepcional. Pero lo que se está viviendo afea toda cuanta razón pueda tener Israel en su defensa por existir. Hamás no es el problema de fondo sino un pretexto para perpetrar un proyecto territorial que avanza a base de ladrillos y muertos. Del Jordán al Mediterráneo solo cabe un país, Israel. El resto está de más y no tienen más futuro que ser ciudadanos de segunda en una Tierra Santa que es confesional desde 2018. La democracia israelí cada vez se asienta más a la derecha y no hay atisbo de enmienda.

*Periodista