Insurrección

A las nuevas generaciones, y más con la tremebunda crisis que está padeciendo el ciclismo español, se les ha podido deshilachar el carisma de Perico Delgado. Pero Perico era un repelente de las siestas en unos tiempos que se antojan ya tan lejanos. Su audacia levantó pasiones en aquellos años en los que la Movida comenzaba a decrecer. En el 83, zarandeó el avispero del Tour de Francia, no cogiendo cajón en los Campos Elíseos, pero dejando segundo a Ángel Arroyo como precursor de sus hazañas. Luego una caída, la muerte de su madre en el último Tour ganado por un francés; la amarga apoteosis del 87, con un Roche con respiración asistida que finalmente se llevó el premio gordo en la crono. Y, por fin, la gloria del 88, estirando la goma y clavando a los holandeses en el Puy de Dome. Sus epígonos también fueron tragicómicos, como ese tremebundo retraso de tres minutos en la salida del Tour del 89, la España de las furias y las remontadas y a fe que casi lo consigue, en aquella edición en la que triunfó un americano en París, dejando con la miel en los labios a Laurent Fignon por apenas ocho segundos.

El 88 fue el año de la primera caída de Felipe González -hablemos de la huelga general-. Y hoy parece que también a Perico se le ha agotado el crédito de su empatía, por lo menos para aquella ciudadanía que veía tan lejanas sus batallitas y no ha entendido la defensa a ultranza de su profesión. Pedro Delgado ha criticado abiertamente los ataques a la Vuelta, y toda la instrumentación que se ha hecho a nivel político, poniendo incluso en peligro la integridad de los ciclistas. La parte que se merienda el todo, con una hostilidad abierta hacia un deporte que los radicales han podido considerar ‘demodé’. Pero las bicicletas, o su filmografía, marcan muchos hitos de la historia reciente: desde ‘El ladrón de bicicletas’, con el canino realismo de una Europa devastada por la guerra, a la ‘Muerte de un ciclista’, con un Bardem fintando la censura franquista; por no hablar de ‘Las bicicletas son para el verano’ -aún estamos en verano- y toda esa crispación de las vallas que han querido invocar la estética del ‘No pasarán’.

La sociedad española se ha decantado mayoritariamente en su apoyo al pueblo palestino. Incluso somos muchos los que consideramos que hay indicios suficientes para que el Tribunal Penal Internacional encauce las prácticas genocidas de Netanyahu. Pero desgraciadamente, Palestina no parece que sea la causa, sino la consecuencia de la contienda política, con un presidente que se presentaría a un nuevo ‘casting’ para el ‘Príncipe’ de Maquiavelo y un PP que, por mirar a sus espaldas, no acaba de aprovecharse del inmenso campo de la centralidad. Desde Moncloa se critica la polarización trumpista, cuando precisamente ese ha sido el principal pecado del sanchismo: abjurar de los grandes consensos para pescar en el caladero de la crispación; con la conciencia añadida de que esa táctica debilita al adversario, pero alimenta al monstruo de los extremismos.

Perico eligió ‘Insurrección’ como banda sonora de uno de sus triunfos en la Vuelta. La nostalgia es empalagosa, pero se hace grande con tanta medianía que solo tiene entre ceja y ceja la confrontación.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor