¿Qué hacemos con lo que queda de siglo?

Un cuarto de siglo del XXI y no sabemos muy bien cómo fijar nuestros pies en el suelo, ni tampoco en qué suelo y menos entender todo lo que está pasando, mientras los señores de la guerra crecen y se meriendan a los indefensos y los neutrales están con el pie cambiado porque todo es demasiado imprevisible o quizá excesivamente previsible y por eso mismo se escapa a todas las lecturas lógicas dentro de la lógica que marcaba las pautas políticas hasta no hace demasiado tiempo.

Si miramos las cosas desde arriba vemos que las fronteras de los estados cada vez valen menos, son lindes débiles a los que se prende fuego sin mucho miramiento y sin qué ni la OTAN ni Europa sepan muy bien qué hacer, porque no entienden que todas las reglas del juego han cambiado y ellos siguen jugando con las reglas antiguas intentando detener las guerras y el dolor con principios que en este primer cuarto del siglo XXI han saltado por los aires. Y si las miramos con los pies en el suelo las cosas dan casi más miedo, porque no sabes qué alianza es más peligrosa mientras Donald Trump ruge con sus estallidos de venganza y redobla por cien todas las tensiones que nos desabrigan y acompañan.

Nada es muy alentador. Tampoco la IA, que va a tener tantos efectos secundarios como traiciones cuando llenar la nevera no es tarea fácil y solo computa el dinero y los millonarios que compran, compran, compran hasta que nos asfixian y el único motivo que parece mover las cosas es generar infinidad de dudas sobre lo alcanzando y construido a lo largo del pasado siglo, pensando que una guerra no deja secuelas porque los muertos no hablan. Pero ¿y qué haremos con los vivos? ¿Secuestrarles la memoria para que no recuerden? Es cosa nuestra lo que hagamos con lo que queda de siglo, podemos seguir negándolo todo y señalando a los «malos» con el dedo, culpabilizando a los pobres, exigiendo a las mujeres y a las minorías que cierren sus bocas pestilentes y dejando que el yugo del poder siga oprimiendo, porque lo que mola ahora es volver a mirar al sol con la mano extendida y el corazón sangrando de rabia y odio al mismo tiempo. Desgraciadamente parece que ese es el camino y solo unos cuantos afortunados podrán desear lo que nunca pudieron comprarse.

*Periodista y escritora