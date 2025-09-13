La vida después de sobrevivir

¿Qué cómo se sigue después de sobrevivir? No se sigue, se empieza. Hay que aprender de nuevo; por mucho que esta haya sido la tercera vez que he rozado la muerte de cerca, una no se acostumbra. Siempre vuelve el miedo que una ya ha erradicado, por mucho que no le importe morir a la próxima. ¿Debo asustarme la próxima vez que vuelva a tener fiebre dos días seguidos porque puede que me queden sólo unas horas para salvarme? Ahora tengo que cuidar tantas cosas… No se trata solo de la recuperación o de mi vida con dolor o de que no pueda permitirme el menor riesgo de constipado; es todo junto el coste emocional.

Mis crisis de dolor han regresado por todo lo alto (ya lo hicieron en el hospital) y se encadenan unas a otras e impiden que siga las instrucciones de los médicos para recuperarme como hacer ejercicios para fortalecer la musculatura o salir a caminar. Tengo que controlar muchísimo la actividad mental para no cansarme en exceso leyendo, escribiendo, manteniendo una conversación intensa o realizando los ejercicios de entrenamiento mental que me ha puesto la logopeda para que no me entre un terrible dolor de cabeza que no responde a la analgesia ni desaparece ya en todo el día como consecuencia del ictus. He perdido equilibrio, me molesta más la luz (también me origina dolor de cabeza). ¡Y cuidado con la tensión baja! Ya he tenido dos síncopes. Ah, y mantenerme bien nutrida cuando casi siempre tengo náuseas por la medicación y el dolor.

Emocionalmente es difícil digerir la mera supervivencia sin haber sido consciente de qué la ha originado (tengo amnesia de todo el mes de julio y sólo recuerdo los últimos días de hospital) y el dolor causado a los demás por mi estado. He perdido el verano y he ganado el resto de mi vida pero… No todo puede ser agradecimiento y celebración. Estoy viva pero pesa el coste.

Además, me he quedado en suspenso. No puedo escribir. No sé cómo retomar la existencia con tanto dolor alrededor; no sólo el mío, sino Gaza, Ucrania… No soy un ser funcional. No estoy preparada para vivir en un mundo tan terrible con un horizonte tan desolador y complejo. ¡Si hasta puede que estemos en la antesala de una Tercera Guerra Mundial! (¡Y yo con estas pintas!) Pero, vaya, que esta sólo es otra historia del primer mundo, no me hagáis mucho caso. Lo que importa es cómo responden al titular los niños de Gaza y esa mujer que ha decidido recoger gatos de la calle e intentar mantenerlos vivos a base de las lentejas de las que prescinde para sí misma. Cuando me sorprendo llorando son ellos quienes me duelen, no el hecho de no saber qué hacer conmigo.

*Escritora