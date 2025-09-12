El próximo lunes 15 de septiembre comienza un nuevo curso académico para los alumnos de Enseñanza Secundaria de Andalucía y de muchos otros territorios de España. Unos afrontarán una nueva etapa de sus vidas, mientras que otros volverán a pasear por los pasillos que conocen y, de nuevo, harán uso de las aulas que ya consideran suyas.

Por otro lado, no daremos la bienvenida a quienes han dejado atrás su paso por el instituto porque han abandonado la senda de los estudios, han completado la Enseñanza Obligatoria, o bien han conseguido finalizar la etapa postobligatoria. Algunos de estos últimos, ya bachilleres, han demostrado que, frente a lo que pudiera parecer, no se ha extinguido la especie del ‘buen alumno’, serio, tenaz y dispuesto a batallar cuanto sea necesario. Los ‘discípulos’ que presentan un perfil diferente al de aquellos se borrarán pronto de nuestra memoria, que necesitará dejar espacio libre para lidiar con las vicisitudes de sus dignos herederos, y, probablemente, nosotros también caigamos en el olvido para ellos. Pero los estudiantes de raza, que siempre han estado ahí, van a dejar un vacío capaz de provocar una nostalgia duradera. Así, cuando tengamos que volver a analizar y traducir los fragmentos latinos con los que Anabel nos hizo sentir gran orgullo, experimentaremos una pena parecida a la que puedan padecer los padres cuando ven partir a sus hijos. Está claro que ya no recordamos el nombre de aquellos para los que nunca hemos existido. Al contrario, nunca olvidaremos a esos otros que nos consideraban imprescindibles. En cualquier caso, no debemos dar demasiada ventaja a la tristeza, pues, si lo hemos hecho razonablemente bien, el recuerdo vencerá al olvido en cada nuevo curso académico.

*Lingüista