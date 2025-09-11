No hace falta definirnos; nos basta mirarnos al espejo de idiotas que tenemos ante estos nacionalistas garrapatas. O sea: ellos se montan a costa de nuestra sangre; con esa sangre hacen su morcilla, nos venden la morcilla, nosotros la pagamos y nos comemos la morcilla. Lo de la sangre no es metáfora; por desgracia ha sido real durante muchos años. Y también ponemos el sudor, y con esa pringue ellos se hacen su chacina, nos la venden a su precio, pagamos y nos la comemos tan a gusto. Una chacina a base de conservantes, colorantes, edulcorantes y potenciadores del sabor, para camuflar que está hecha con nuestro resuello. ¡Son ellos tan inteligentes con su Rh superior en su colmena, donde los obreros les damos esa jalea para que nos armen jaleo y jaleen! Crecen y crecen y vuelven a crecer en todos los regímenes, perfectos camaleones para chupar sangre y comerse los mosquitos. Los mosquitos somos los otros, claro. En fin, que somos los pagafantas; o sea, los tontos de los… aguacates. Nos hacen creer que gracias a ellos estamos en su fiesta; y palmaditas en la espalda, y risitas, y mucho langostino, como más otros, mucho cava, y venga butifarra, y sobrasada, y crema de esa, y todos muy amigos, y ellos, por detrás, se des…aguacatan. Y entonces dicen que se tienen que ir y nos dejan la factura; o sea, nos dejan de paganinis, pero eso sí, tan contentos, porque así no nos sentimos culpables de lo mal que los tratamos, cómo abusamos de ellos, mis pobres nacionalistas, de los que nos aprovechamos. Y para terminar aún más satisfechos: pagafantas es epiceno; o sea, que no tenemos problemas de lenguaje inclusivo. Esto de ser pagafantas nos tiene con una cara de gilipós que hasta nos aguantamos.

*Escritor