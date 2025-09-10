La oposición de tontos a las tres

Es una pena que toda opinión que incumbe a los políticos sea denostada hoy día por aquellos a los que dicha opinión deja en evidencia como tontos a las tres, que, y por ello, bajo el argumento de que dicha opinión guarda una intencionalidad que rebasa el tema principal, intentan desacreditarla por falta de objetividad. Sin embargo, aquellos que reprochan esto pecan de lo que predican y ya me explico: es una evidencia el deterioro físico del presidente del gobierno, al que el viejo dicho de que la cara es el espejo del alma viene como anillo al dedo. Pero sin ánimo de hacerle campaña (que es de lo que tacharan esta columna para desacreditarla los tontos a las tres) lo que desacreditaría a este hombre es que después de unos mandatos con tantísimos problemas y desgracias colectivas, hubiera engordado o rejuvenecido. Por tanto, lo lógico y lo que compete a un cargo tan importante es la factura que las circunstancias reinantes debe pasar a su cuerpo. Así que, por favor, si se quiere echar a Pedro Sánchez, hagamos una oposición más seria y trabajada. Como, por ejemplo, qué haríamos sin los fondos europeos. Como, por ejemplo, por qué a las ayudas sociales no se les añaden obligaciones sociales que ahorren la caja del Estado. Pero hacer oposición con el físico del presidente no solo es ineficaz, sino que muestra que la oposición es más tonta que Abundio, que vendió el coche para comprar gasolina (es más, si hablamos del físico de los tontos a las tres, creo que no están como para protagonizar ninguna película romántica). Y el pueblo en elecciones nunca es tonto y se da cuenta de todo y con la oposición que están haciendo tantos tontos a las tres, Pedro Sánchez va a durar más que el baúl de la Piquer.

*Abogado

Suscríbete para seguir leyendo