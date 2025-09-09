El tiempo entre costuras

No, no les voy a escribir sobre esta conocida serie televisiva de no sé cuántos miles de capítulos, pero me viene como anillo al dedo (aunque ahora no tengo los dedos para muchos anillos). Les voy a escribir sobre Cristina. También es costurera, pero no de telas. Su especialidad es el tejido humano y así pasa su tiempo enmendando los contratiempos a los que a veces nos vemos sometidos. Y lo hace en la ciudad universitaria Reina Sofía de nuestra ciudad. Efectivamente, hace unos días tuve un percance con la bicicleta, que de alguna manera me ha trastocado buena parte del verano. Mi mano derecha ha quedado, permitidme la expresión, hecha un Cristo. Pero bueno, allí estaba ella, una montemayorense que, antes de liarse a la faena de enmendar el desaguisado, te inyecta dos tipos de anestesia. Una es la anestesia física y otra, casi más importante aún (y, desde luego, menos dolorosa), es la anestesia emocional. Cristina sabe a la perfección que quienes nos ponemos en sus manos no lo hacemos por el placer de sentir cómo nos cosen la piel hecha jirones. Por eso, ella trata de que ese tiempo, no muy agradable, transcurra con alguna conversación entretenida o incluso algún toque de humor mientras se emplea afanosamente en dejar nuestra piel lista para que pueda regenerarse con el paso de los días.

Al referirme a Cristina, incluyo junto a ella a todo el personal del hospital que me atendió ese día. Cierto es, ya lo sabemos que si entras por la puerta de urgencias, échale un mínimo de cuatro horas o cinco, suponiendo claro que te den el alta como a mí, afortunadamente. Además, en esta época estival el personal sanitario es mayoritariamente joven, lo cual nos pone sobre la pista de un par de cuestiones. La primera es que se trata de un personal sin demasiada experiencia y a priori poco fiable. Sin embargo, la misma juventud y los deseos de hacer bien su trabajo, suplen con creces la falta de experiencia (¡ay si actuáramos igual para todos los que buscan su primer empleo!). La segunda es que son profesionales pero aún muy jóvenes y esto se notó demasiado en la franja horaria del almuerzo, en la que estoy convencido de que acudieron todos juntos al refrigerio, sobre todo porque cuando regresaron lo debieron hacer más disimuladamente. En fin, son jóvenes, acaban de empezar su vida profesional y a fin de cuentas poco importa realmente que quienes estábamos allí lo estemos media hora más o menos. Incluso son circunstancias que te permiten conocer a nuevas personas, dialogar con ellas, conocer sus problemas, los visibles y también los invisibles. Por tanto, es una buena oportunidad para hacer crecer esto que llamamos humanidad y de la que tanto adolecemos y de la que tanto camino nos queda por recorrer.

Estoy agradecido a Cristina y, una vez más, a nuestra sanidad pública (sin desmerecer la privada). No sin razón, nuestro sistema sanitario es reconocido como uno de los mejores del planeta y los profesionales que a estos menesteres se dedican como excelentemente preparados. Y nuestra ciudad, desde luego, puede sentirse, en este aspecto, absolutamente orgullosa.