Para todos los que somos legos en medicina, ya se nos cuestionó desde el colegio la funcionalidad del apéndice. Las uñas nunca pasaron por esa inquisición, pues con un relato propio construyen sus señas de identidad. Esos óvalos de queratina que pespuntean nuestras extremidades son el testimonio de nuestro instinto predador, aquellas zarpas que nunca pudieron competir con la de los osos de las cavernas, pero que se replegaron para catapultarse con la inteligencia.

Bien que condensan las uñas la polisemia de las emociones humanas. Desde las inseguridades que se asocian a su mordedura -llamemos onicofagia-, a su vinculación con la iconografía del terror. Largas y puntiagudas no solo para asustar, sino para ostentar. Los mandarines chinos se las dejaban indefinidamente crecer para evidenciar que eran ajenos a esa vulgaridad que se llama trabajo. Tuvieron que ser las mujeres las que acogotaron a esos presuntuosos fumanchús, apropiándose hasta en el curro de esa largura, sin renunciar a una estética en cuyos cromatismos asoman los rasgos de la personalidad.

De ahí que los salones de manicura hayan tenido un crecimiento exponencial, por lo menos hasta ahora. La Unión Europea ha prohibido desde el 1 de septiembre la comercialización del TPO (óxido de trimetilbenzoil difenilfosfina) y la DMPT (dimetiltolilamina), dos sustancias químicas utilizadas en esmaltes semipermanentes y geles de uñas. Un fastidio para todas esas franquicias de uñas porcelánicas y casi más para todas esas clientas que gustan de mostrar en los dedos una suerte de códices miniados. Desconozco la repercusión real de esta prohibición, pero aplico la regla de tres del penetrante olor de los quitaesmaltes, así como de los efectos nocivos de la acetona, y multiplico las desfavorables condiciones de unas trabajadoras que se pasan toda su jornada inhalando una serie de sustancias potencialmente peligrosas para su salud.

Asociamos los riesgos en el trabajo al deambular por una cubierta, a un cable eléctrico pelado o al hundimiento de una zanja. Pero en la historia trágica de la siniestralidad laboral en España aflora el síndrome de Ardystil, una patología que hace 33 años provocó el fallecimiento de 5 mujeres y un hombre relacionados con trabajos de aerografía textil. La inhalación del TPO y la DMPT quizá no tengan una afectación sobre las clientas, pero sí sobre quienes desempeñan esa minuciosa tarea en locales diminutos. El consuelo para esta industria es que estas insignias de la estética son proporcionales a los tiempos de zozobra. La II Guerra Mundial fue un tiempo de desdichas y penurias, pero posiblemente nunca se consumió tanto el carmín para los labios. Habrá reajustes por la prohibición de estas sustancias, pero no se cercenarán las uñas pintadas. El esmalte coloreado es un brote de rebeldía en regímenes totalitarios. Se dice que las uñas y los zapatos inexorablemente nos retratan, mostrando nuestros pasos por el mundo y sofisticando esos atributos de agresividad .