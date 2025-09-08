Testigo de dos milagros modernos, ocurridos en el Santuario de La Fuensanta

Eran tiempos difíciles en la década de los años 70. El régimen ilegal franquista estaba a punto de caer. Córdoba era una olla de presión social. El sector de la construcción abanderaba las reivindicaciones más señeras y legítimas en el marco de la negociación del Convenio Colectivo (Rafael Morales Ruiz GR-266/99). Este mismo autor de la cita era dirigente de esas luchas obreras. Era muy normal que los albañiles se encerrasen en las iglesias como el Salvador o la Compañía, la Mezquita y,también en el Santuario de la Fuensanta.

Convinimos algunos dirigentes, y quien suscribe, que a las 08.30 a.m. se iban a encerrar, una vez finalizaba la Misa de la mañana. Así fue. En un pispás la pequeña iglesia se llenó de albañiles para discutir sus temas sobre la estrategia a seguir, las acciones a realizar, etc.

Media hora más tarde, todo el Santuario se acordonó, y los coches y las sirenas de la policía de orden público copó calles y plaza colindantes. Los vecinos estaban asomados a sus balcones. Era un espectáculo ver la plaza así. Por el pórtico de entrada, donde está el Caimán, llegan un capitán y varios policías, con toda su indumentaria de guerra, con la orden de desalojo inmediato. Salí de la pequeña oficina, situada en la antesala de la sacristía, y lo recibí. Éramos conocidos y vecinos. «Esta es la orden y vengo a ejecutarla sí o sí». «Quítate el casco para que podamos vernos mejor y razonar. Lo primero, estás infringiendo la ley que defiendes. Es recinto sagrado, y el Concordato está aún vigente. De modo que voy a llamar a mi Obispo y éste que llame al Gobernador». La situación era tensa. Y yo tenía miedo. «Lo más sensato y de sentido común es que dejemos terminar sus discusiones y problemática... y, si hay quema de Vírgenes, santos, bancos y altercados grandes, entonces intervienes, cumpliendo órdenes».

A este capitán, sensato y con sentido común, lo iluminó la Virgen de la Fuensanta, realizando un hecho significativo, un milagro, de modo que al cabo de dos horas y media, los encerrados salieron pacíficamente de la Iglesia y en paz. Al cabo de los años, me encontré a este capitán, en una silla de ruedas, y le dije «¿me conoces?». «Claro, Pepe el cura y sus albañiles de la Fuensanta».

El otro milagro ocurrió el 27 de julio de 1986, cuando celebraba el undécimo aniversario de mi Ordenación Sacerdotal. Este mismo Pepe el cura anuncia desde el altar mayor que se casa, que deja el sacerdocio por causa de una ley irracional como es el celibato obligado, que tiene muchos filtros. Y no es no tuviese más motivos para abandonar el estamento clerical, como el apoyo a los golpistas en el 1936 y la incoherencia entre el predicar y el hacer, la doble vida de muchos clérigos, algunos con hijos, aún reclamando la herencia, y los abusos sexuales.

Aquella tarde calurosa la Iglesia estaba abarrotada. En una homilía emotiva fue desgranado el milagro que le aconteció. Por el mes de febrero en misa de la mañana, donde asistían muy pocos fieles como María España, la madre de Rafael Sarazá y algunos Hermanos Maristas, sucedió que al levantar la sagrada forma percibí en ésta que se iluminó y una voz interior de atrás me decía: no mires la hostia, mira a la chica rubia que hay en la tercera fila, junto a la columna, y todo mi interior se convulsionó, abriendo la puerta al amor, que estaba secuestrado. Mi interior... un volcán; mis principios, lava. ¡Adiós, casulla blanca, y a tanta mentira solapada! A partir de este momento hubo un antes y un después.

En la homilía de despedida fui explicando con toda honestidad y sentido común todo el proceso hasta degranar las consecuencias: ser un traidor entre mis compañeros, sufrir el desprecio, hacerme el boicot en mi propia organización e, incluso, perder el trabajo por volver a mi lugar de clase original, ser uno de tantos... «Siendo de condición divina, se despojó de su rango y se hizo uno de tantos», se lee en la carta a los Filipenses... y así fue. Entre llantos y abrazos, me despedí con los cantos de Daniel Ramos (q.p.d.). Once años después nació nuestro hijo José.

Dos milagros cuyo eje central fue el sentido común del momento de aquel capitán, cuya familia obrera sentía y padecía esas condiciones, y el amor que rompe reglas casposas y mugrientas en esta Iglesia: penaliza con el paro o las discriminación al no pertenecer ya al estamento clerical; se premia a quienes permanecen en el estamento, con todas sus lacras y suciedades. Se condena la honestidad, el sentido común y el amor. Pero estos dos milagros ocurrieron en el Santuario. Soy testigo.

*Excoadjutor del Santuario de la Fuensanta (1975-1986)