Vaya por delante que (no me canso de decirlo) yo creo que habría que hacer caso al difunto maestro Antonio Escohotado y legalizar las drogas. Todas. Y combatir sus efectos perniciosos de frente, no por la puerta de atrás. Inculcando a la gente una cultura farmacológica seria, enseñándole a conocer y a respetar lo que se mete, a tomar el control de la salud. Trabajando más en las verdaderas causas de la dependencia, que no suelen estar en la sustancia sino en el sujeto que la consume. En vulnerabilidades que cree no poder controlar de otra manera. Nada es perfecto en la vida y seguro que hasta así habría fallos. Pero seguro que menos que ahora. Seguro que habría menos sobredosis, menos enganchados irrecuperables y menos violencia asociada a un crimen tan bien organizado y lucrativo. Que no paga impuestos, además. Aunque consume muchísimos para combatirlo.

Dicho lo cual: de momento tenemos lo que tenemos. ¿Estamos a un paso de la cubanización o bolivarización de la economía catalana, de vivir del turismo y del narco? Ya es de traca que sea más fácil cerrar pisos turísticos que narcopisos. Lo dijo recientemente un atribulado Albert Batlle.

Pero es que encima leo, horrorizada, que lo último de la narcoindustria es valerse de discapacitados físicos o psíquicos para pasar la droga. Mulas en silla de ruedas. Mulas con síndrome de Down. Matando así dos siniestros pájaros de un tiro: no solo se descarga la parte más peligrosa del tráfico en la gente más débil, sino que se busca eludir los controles policiales a base de -y no lo digo yo, lo dicen ellos- «dar pena». No quiero ni pensar cómo serán esos registros. Ni en sus consecuencias.

No dudo de que el tema da para una buena campaña antidrogas, más sobrecogedora aún que las de la Dirección General de Tráfico: te ponen la foto de un discapacitado entre rejas y te preguntan si vas a pensar en él, cada vez que te metas una raya. Es una opción. Otra sería preguntarse cómo hemos podido llegar hasta aquí.

*Periodista y escritora