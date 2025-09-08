Deshumanizar para odiar

He leído que los drones son tan efectivos matando a personas porque los maneja la inteligencia artificial. No sólo se trata de que responda con precisión a las coordenadas, también es porque no se cuestiona ni sus acciones ni sus consecuencias. Si la programan para acabar con la vida de inocentes haciendo cola para conseguir un mendrugo de pan, esta obedece sin remordimientos. No es lo mismo apuntar a un objetivo y mirarle a la cara, humanizarle y apretar un gatillo, que sentarte delante de un ordenador e introducir datos para que una máquina haga el trabajo sucio por ti. Aunque el resultado sea el mismo, la implicación personal y el sentimiento de culpa son distintos. Todo es más fácil si no vemos a la víctima como humano.

Una patera arriba a la playa de Castell de Ferro, en Granada, y varios migrantes desembarcan, tras días de viaje. Los bañistas, en vez de darles un sorbo de agua, comienzan a perseguirles y a darles caza. Unas imágenes abrumadoras que recuerdan a cualquier videojuego. Si recibimos constantemente mantras que asocian delincuencia y peligro a una población determinada, si nos repiten que ciertas nacionalidades nos quitan el trabajo y gozan de más derechos que nosotros, acabamos creyéndolos. Si el objetivo era deshumanizar, como herramienta para odiar, lo consiguen. Lo malo cala más que lo bueno.

Los colectivos vulnerables son grandes candidatos a ser deshumanizados. Algunas personas con discapacidad intelectual no tienen habilidades comunicativas y no se quejan. Otras tienen una necesidad de apoyo tan intensa que son incapaces de percibir una vulneración de sus derechos. Quienes aprovechan esa debilidad son unos malnacidos. Ojalá conociéramos la solución a tanto despropósito. Mientras la buscamos, sí podemos elegir nuestro comportamiento ante él. No tolerar las simplificaciones del todos son para describir ciertas etnias o religiones es un buen principio. Conocer las historias y necesidades personales ayudarían a no permitir el sufrimiento de tantos. A mayor generalización, mayor deshumanización y la vida está para vivirla y para sentir.

*Periodista