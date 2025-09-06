Japón y China en la Segunda Guerra Mundial

En estos días preotoñales, el fragor despertado por el papel representado por la gran potencia asiática en el trascurso de la más grande contienda que conocieron los siglos, provoca acerbas polémicas en la gran prensa internacional y, aunque en medida muy inferior, en la propia española. El mismo autor de las presentes líneas, en las páginas que consagrara a dicha temática en su síntesis acerca del mencionado conflicto, no le prestó tampoco la condigna trascendencia a cuestión tan relevante.

Merced, en especial, al fuerte y sostenido impulso de la gran nación que regirá los destinos del globo a partir de 2050, el relato de la conflagración de 1939-45, el protagonismo de China y Japón en una guerra escenificada como el duelo a muerte entre las democracias y las dictaduras europeas, alcanza un rango superior historiográfico y político. Así, Tokio y Pekín semejan circunstancialmente adunados por la relevancia concedida a su ingente participación en la mayor catástrofe registrada por los libros de Historia, sin distinción de hemisferios.

En España, en este muy urente estío de 2025, ha visto la luz en Barcelona en una mediocre traducción, el importante libro del estudioso francés O. Wieviorka, Historia total de la segunda guerra mundial, 1102 pp., que, por fortuna, rotura ancha y minuciosamente parte del terreno de la temática aludida; pero resaltaremos que ello no implica más que el inicio de una labor que en el ámbito hispanoamericano no ha hecho sino comenzar con paso muy rezagado. Al efecto, sería muy esperanzador, a la vez que necesario, que las jóvenes generaciones de contemporaneístas ahondaran su esteva en terreno muy ilustrativo de la coyuntura hodierna, en el que, contra todo pronóstico, Marte vuelve a recobrar inusitada y estruendosa actualidad hasta en el mismo Congreso de los Diputados conforme las próximas semanas se encargarán muy mucho de recordarnos e… inquietarnos .

*Catedrático