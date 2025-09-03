Que prenda, que arda, que se queme en la hoguera. ¡El rayo es el culpable!, gritemos todos. Acabemos con el hereje, con el impuro, con el origen de todos los males. Ese rayo que surcó el cielo, impactó en un árbol y desató la temperatura del infierno. Un parto maléfico. Que arda el rayo que prendió el bosque. Que se quemen todos los de su misma calaña. Orden de captura, pulsera telemática, registro de rayos. ¡Acabemos con el «terrorismo incendiario»!

Que naufrague el mar. Que se ahogue, que se asfixie. ¡El mar es el culpable!, gritemos todos. Esa masa enorme de agua que amenaza nuestras costas. Escurridizo caballo de Troya que llega preñado de asaltantes. Se viste de un magnético azul para engañarnos, no es más que un líquido tóxico que envenena nuestras esencias. Sobre su lomo circulan «barcos negreros», esos que escupen la escoria que nadie quiere. Nido de ladrones y violadores. ¡Acabemos con el mar! Confiscación y hundimiento para el invasor.

Que el calor sufra un golpe de calor. Que el mar se entierre en el mar. Que el chivo expiatorio arda o naufrague, tanto da. Pero que exista. O pueda inventarse. Rayo o pirómano (esas personas con trastornos mentales que provocan una ínfima proporción de los incendios), mar o barco de Open Arms (esa organización que ha salvado más de 70.000 vidas). La cuestión es señalar a un culpable. Rostros cubiertos de ceniza o de tez oscura utilizados para eludir la responsabilidad y crear una falsa idea de comunidad: ¡todos contra los señalados!

Que muera la inteligencia. Señalemos al pirómano e insultémonos. El termómetro alcanza temperaturas de récord, los bosques sufren el abandono, los recursos escasean y suspendemos en prevención, pero somos expertos en desprecios. Los gobiernos autonómicos del PP culpan al gobierno de Sánchez de todos los males (especialmente de los derivados de la incompetencia o la mala gestión de los conservadores). Se trata de denigrar sin ningún límite. Si se tiene que mentir, se miente. Si se tienen que agitar bulos y leyendas, se hace. Todo es válido para volver al poder. La estrategia no es nueva, pero cada vez es más impúdica. Desde el PSOE no se pierde la oportunidad de equiparar el PP a la ultraderecha, aunque en sus manos estuvo evitar esa alianza nefasta. La política de piedra, papel o tijera. Refractaria al pacto, solo interesada en la derrota del oponente.

Que se acabe la bondad, que agonice entre aullidos de dolor. Ahí están esos tres mil críos, los más desvalidos entre los desvalidos, convertidos en parias. ¿Cómo puede ser tan difícil encontrarles amparo? El PP atrapado en la inmoralidad venenosa de Vox. Lecciones avanzadas de racismo y de deslealtad entre comunidades.

Incapaces de compartir inquietudes y de atender conjuntamente a los grandes desafíos (cambio climático, migración, desigualdad, desesperanza política y vital…), crece la desconfianza, la indiferencia al dolor ajeno y se impone la irracionalidad. ¡Que arda el rayo!, gritemos todos. Alrededor de la hoguera, solo se admiten danzas guerreras.

*Escritora