Resistiremos

En todas las canciones del Dúo Dinámico hay un vago aire de irrealidad que nos parece estar llamando desde un lugar que una vez existió. No hablo de una época concreta, no hablo del comienzo del pop ni tampoco de cuando un joven llamado Miguel Ríos trabajaba en una tienda de discos, mucho antes de dedicarse a cantar, y lo que más vendía eran los discos del Dúo Dinámico. Tampoco hablo de las películas como Búsqueme a esa chica, con Marisol, los tebeos o los álbumes de cromos que la muchachada reunía, con las aventuras del Dúo Dinámico siempre a bordo de cada canción, como un futuro continente no perdido aún que entonces restallaba de cromatismo vibrante, con brindis a mediodía de champán y una ligera confianza en que todo, en algún momento, podría ser mejor. Porque mucho antes de Los Brincos, mucho antes de Los Gritos y del propio Miguel Ríos, cuando se anunciaba como Mike en los posters, mucho antes incluso de saber que los chicos con las chicas deben estar gracias a otro Mike, Kennedy, y Los Bravos, en España teníamos el Dúo Dinámico para saber que la vida podía ser un largo crepúsculo con reverso de twist y un suave sentimiento de nostalgia con palabras poéticas.

Cada canción del Dúo Dinámico te está contando una historia que se resuelve mal o regular, o incluso que no se llega a resolver de ninguna manera, pero con un encanto que en sí mismo desvela la parte de nosotros que jamás deberíamos perder. Pienso ahora en Amor misterioso, que comienza así: Qué misterio hay en tus ojos / que no acierto a adivinar. / Y tus labios tan hermosos / qué secreto guardarán. Estos días se ha escuchado mucho El final del verano, porque parece haber llegado en serio con la muerte de Manolo de la Calva. Pero algo había también de atmósfera de hechizo juvenil o yeyé que lanzó a Ramón Arcusa a trabajar con Julio Iglesias en Miami, cuando muchos aún encontraban en él un continuador de Frank Sinatra. Perdóname, Eres tú, Quisiera ser, Quince años tiene mi amor o Noches de Moscú son clásicos vivos que siempre elevan al éxtasis todas las verbenas de verano. Tanto hay de nosotros al detener el baile, con un calor estival todavía en los hombros mientras suena la orquesta, como en estas canciones planetarias.

Pero luego está Resistiré, que es un himno infinito digno de figurar al frente de la vida de cualquiera. Resistiré, más que otro tema, es una oración cantada hacia uno mismo ante los escenarios más sombríos. El Dúo Dinámico también parecía resistir, más allá de su época, porque siempre volvían para evocar los días que nunca viviremos, el pasado que a menudo se embosca en la memoria de esas tardes soñadas de piscina y música lejana, cuando el futuro aún mojaba nuestras manos.

*Escritor

