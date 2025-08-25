Políticos, hoy aquí

Los políticos y las actividades que les son propias, tanto para unos como para otros, de una formación u otra, no son hoy, en general, lo que fueron ayer, hace algo más de medio siglo; y no solo la del líder del grupo, como en caso paradigmático, sino la de los acólitos que a sus órdenes le acompañan, pues, salvo contadas excepciones, el deterioro, la ampulosidad, ineptitud, inexperiencia, ineficacia y hasta cierta bisoñez, y en definitiva la escasa o mermada calidad humana, de algunos los miembros de ese cuerpo, clase o gremio se hacen evidentes y notorias y hasta sobresalientes, todo lo cual repercute en la ostensible y actual decadencia y depreciación del conjunto de toda la cosa pública.

Las posibles políticas de Estado, que a veces se proclaman como sensatas y necesarias, se acaban convirtiendo en asuntos de menor cuantía, que se saldan con desentendimiento e improperios, habida cuenta, en su caso, de preponderar tozudamente la animadversión radical, trufada por el inadecuado, imperativo y tozudo resentimiento o el sectarismo partidario, que hunden sus raíces en una historia mal aprendida y en unas vivencias o costumbres, nuevas o viejas, peor vividas o adquiridas. La intransigencia, y la hosquedad son las monedas corrientes que se intercambian unos y otros. Y no pocas veces prepondera en sus ofuscadas relaciones la zafiedad y la falsía, arruinando con la desidia, incompetencia y mala fe, incluso en grado doloso, la que debería ser una política de normalidad institucional.

Pero quizás a grandes males grandes remedios: En un sistema o régimen democrático el poder de tal estructura política reside en el pueblo soberano, que lo ejerce mediante sus elegidos representantes tras la celebración de unos libres comicios, respetando a machamartillo, con convicción, firme y sin fisuras, la separación del legislativo, ejecutivo y judicial, los derechos humanos y las libertades individuales. Así que siendo la lamentable situación la descrita tan solo queda que el pueblo hable abogando por la celebración de unas prontas elecciones generales.

*Doctor ingeniero agrónomo licenciado en Derecho