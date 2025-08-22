Las verbenas peperas

Igual ustedes recuerdan que, hace mucho tiempo (menos de un año, en realidad), el gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba tuvo que pedir disculpas por el follón que se organizó en las nuevas verbenas del calendario oficial autorizadas por la municipalidad. En un lapso de varios días, hubo que movilizar a la Policía Municipal por botellón y molestias en puntos castigados por fiestas similares, como Santa Marina o Colón. Al PP le pidieron la destitución del licenciado Vidriera -cráneo previlegiado- que dirige los festejos y el equipo del alcalde Bellido llegó a declarar que nunca más se celebrarían actos festivos en zonas del Casco donde se celebrasen otros eventos molestos.

Pues bien, lo han vuelto a hacer.

Con agostidad, se ha autorizado y subvencionado una primera tacada de estas verbenas para septiembre. Y de nuevo aparecen la del Resucitado en Conde de Priego (con nueva ubicación a diez metros de la anterior) y la de la Quinta Angustia en Colón, que fueron por las que se pidieron disculpas. Aparecen algunas otras de entidades civiles, que no generaron alboroto porque se llevaron a cabo de forma discreta. En los próximos días, tendremos el listado completo una vez subsanados problemas menores.

La guasa del tema es que el Ayuntamiento ha hecho trampas y gordas. Anunció que prohibiría la celebración de verbenas en los lugares donde se celebrasen «más de dos» actos del calendario festivo oficial para no castigar a los sufridos vecinos. Era falso. Lo que se aprobó realmente, así aparece en las bases, es vetar la realización de «dos o más» actos de este calendario en un mismo emplazamiento durante un año natural. No hay que ser muy listo para ver la diferencia. Si se prohíben «más de dos» eventos, el tercer acto y siguientes son los que se censuran. Si lo que pone es que se vetan «dos o más», solo cabe celebrar uno al año. Las cruces de mayo de Santa Marina (que también pilla Noche Blanca), el Císter o Colón, con el criterio usado, no molestan para celebrar las verbenas. Bravo.

Como andan justos de vergüenza, y gobiernan con la peor oposición que se recuerda, han anunciado que las verbenas (de hasta cuatro días de duración) tienen que bajar la música durante la siesta. No han dicho que pueden estar abiertas, máximo, hasta las dos de la madrugada con su musicón bueno, porque aquella movida de cerrar a las ocho de la tarde las barras de Navidad ya se les ha olvidado. Lo importante, parece, es cumplir la palabra dada a las cofradías (principales beneficiarios del sistema) a las que prometieron más subvenciones y nuevas fechas para vender muchos cubatas, moleste a quien moleste. La única entidad a la que le han dicho que no celebran verbena donde quería es a Colega, coordinadora de lesbianas y gais, que había pedido usar la Corredera y, de momento, no es una hermandad. Les han pedido que se busquen otro sitio porque es que en la plaza grande ya hay muchas fiestas y tampoco es plan de abusar de los vecinos. Acabáramos.

*Periodista

