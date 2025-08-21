La virtud en la distancia

Abunda el tipo de persona permanentemente compungida por las desgracias de otros continentes, las guerras en estados innombrables, las enfermedades en familias desconocidas, las injusticias que alimentan sociedades que no son la suya. En la lejanía, ven con claridad lo que habría que hacer, y se imaginan a sí mismos corrigiendo valerosamente todos los males, del lado de la virtud. Son los que piensan que puestos a prueba jamás dudarían: por ellos no habría habido tiranía ni guerra civil ni vasallaje. Ven con facilidad cómo tendría que gestionar su dinero otro (y desean hacerlo cuanto antes), cómo educar a los hijos de los demás y dónde se pudren los corazones ajenos, que parecen ser capaces de pesar con la precisión de la diosa Maat. La distancia les da una pureza cristalina. Cuando los problemas les son próximos, sin embargo, esa sinfónica visión se desmorona.

Pueden ver claro mandar dinero inmediatamente a Notre-Dame después de arder, que ni les va ni les viene, pero defenderán que la Mezquita no reciba un céntimo público o privado. Se manifestarán por Ucrania y Palestina con convicción-sin hacer nada más, naturalmente, sea alistarse o donar-, pero evitarán los barrios complicados de su ciudad y mirarán a la muchacha que va a comprar en bata a Carrefour sopesando qué hacer con sus hijos. Piden que se condenen en Europa las joviales marchas nazis de Torre-Pacheco pero con el terrorismo etarra lo del odio se les complica y no lo ven claro. Paladines hasta que hay que combatir, o sea, sepulcros blanqueados y gente que sólo coge la cuerda de la cometa cuando ya está volando.