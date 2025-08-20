Pregunta al comunismo actual

Siempre he querido hacer una serie de preguntas políticas y creo que ahora es el momento político adecuado. Porque la caída de la URSS nos dejó con muchos interrogantes. Pero después del 15M y la aparición de Podemos y compañía creo que tenemos la obligación moral de preguntar. Veamos: las desgracias provocadas por la extrema derecha son de sobra conocidas y reconocidas. Por eso, por mucho que se maquille de patriotismo la extrema derecha de hoy, a mí no me cuela porque es lo que ha hecho siempre para embrujar a las masas. Pero ese voto debería dar miedo.

A estas alturas discutir sobre Hitler para blanquearlo no solo es falsear la historia, sino que tiene indicios de delito. Lo que distingue los regímenes buenos de los malos es que, si se asesina a la oposición, estamos ante un régimen de terror y punto. Se llame como se llame. En Hitler está clarísimo. Y en Franco, en menor medida, también. En cambio, cuando escucho a la extrema izquierda hablar tan alegremente de superioridad moral borrando su pasado -ahora que tanto habla de memoria histórica- me produce náuseas. Porque el régimen soviético, que fue la culminación del comunismo, no fue otra cosa que un régimen asesino. Y no me vale que dieran pisos pequeños gratis o educación gratis porque eso también lo daba Hitler. El régimen soviético fue un calco del nazi o viceversa y su guerra no fue una guerra de malos contra buenos (léase la masacre de Katyn) o democráticos contra totalitarios sino una guerra entre imperios. La única diferencia es que Rusia no precisó emprender una guerra para conseguir el espacio vital de Hitler porque ya lo tenía y después lo aumentó con el este de Europa. Y además comenzó siendo cómplice de Hitler con el reparto de Polonia y solo cuando los nazis los traicionaron declararon la guerra a Alemania. Pero no antes. Ello es totalmente distinto a como comenzó la guerra para las democracias.

Así que mi pregunta es muy simple: si la culminación del poder comunista fue la URSS y vosotras y vosotros os seguís llamando comunistas: contando que el régimen soviético no puede ser porque ya sabemos que fue criminal, ¿cuál es vuestro plan en caso de tener el poder? Y si el comunismo puro y duro soviético no puede ser, ¿es entonces la social democracia? Si es así, ¿por qué no os fundís con el PSOE y ahorramos tiempo y dinero? Y si no queréis fundaros de nuevo con la fundición con la social democracia europea, ¿sois caprichos caros vestidos de una supuesta superioridad democrática que en realidad no tiene ningún plan original de gobierno?

