Lo que arde

Arde el cuadrante noroccidental de España. Bomberos y UME hacen su trabajo, los vecinos se movilizan defendiendo sus tierras y propiedades mientras los políticos se echan las culpas unos a otros. Feijóo tira balones más allá de las comunidades autónomas afectadas regidas por su partido: hay que movilizar al Ejército y pedir ayuda a la UE; el PSOE señala las ocurrencias prepotentes de determinados consejeros del ramo, pero sobre todo los recortes que los gobiernos del PP han ido realizando en la protección y lucha contra los incendios. Es un hecho, la inversión de las comunidades autónomas -las que tienen las competencias- en este capítulo ha bajado en los últimos años y la duración de los contratos de bomberos forestales se han ido escatimando, así como sus salarios, muy precarios para profesionales que cuando entran en acción se juegan la vida en jornadas interminables.

El tema forestal se gestiona a golpe de susto; cuando hay incendios catastróficos se prometen medidas, que se toman durante un tiempo hasta que caen en olvido cuando se alcanza cierta normalidad. La problemática se ha estudiado, las soluciones también, pero eso implica una continuada inversión que las autonomías no están dispuestas a sostener, a juzgar por el historial. Sabemos que los montes exigen un mantenimiento, una gestión que hay que sostener el resto del año; conocemos de sobra la relevancia de tener un nutrido personal especializado, bien formado y justamente pagado; era previsible que tras una lluviosa primavera se incrementara la masa inflamable para un verano sin duda tórrido, ¿por qué no se reforzaron medios y personal en lugar de restringirlos?

La ciencia refrenda que existe una crisis climática que acentúa estos fenómenos, aunque los defensores voxingleros de esa población rural tan española nieguen esto y obren en consecuencia: no apoyan las políticas medioambientales ni las medidas contra incendios y echan toda la culpa a la burocracia de Bruselas. Lo malo es que muchos habitantes del maltratado medio rural han comprado ese discurso y, además, el PP lo asume en parte para preservar sus gobiernos autonómicos.

Lo peor es que partidos y gobiernos administran este tema como el refrán de Santa Bárbara: sólo nos acordamos de ella cuando truena. La gestión integral del segundo país con más masa forestal de Europa (exceptuando Rusia) no debiera estar en la agenda solo cuando la dimensión de los fuegos acapara los titulares, sino sistemáticamente y durante todo el año. Los bosques y cultivos no son sólo un patrimonio a preservar y un paliativo del cambio climático; dada la virulencia de los incendios, ahora afectan a las propiedades y a la integridad de las personas. Lo que arde es eso y mucho más.