Me desperté ayer con una neuralgia que desapareció espontáneamente a las dos horas. ¿Se había ido a otro cuerpo? No lo sé. Me pregunto si hay en el mundo una cantidad de neuralgia equis que se reparte (injustamente a todas luces) entre la población mundial, pero que ni crece ni decrece. Pasa lo mismo con el sufrimiento mental, que va de cabeza en cabeza, de conciencia en conciencia, sin que sepamos con qué criterio se raciona. No hay un Dios, supongo, que se levante cada día y haga un prorrateo.

-A Fulano de Tal, dadle un kilo y medio de trastorno de ansiedad y a Mengano de Cual dos kilos de delirio de persecución.

Yo me he levantado hoy con delirio de persecución, pero en el bar donde desayuno he tropezado con un vecino que tenía trastorno de ansiedad.

-Y se me han acabado los ansiolíticos -me ha dicho-. ¿No tendrás tú alguno de sobra? Mi médico está de vacaciones y se me ha perdido la receta que me dejó hecha antes de irse.

Después de negarle mezquinamente una pastilla, hemos hablado del dolor de muelas, preguntándonos cuánta gente habría salido hoy de la cama con dolor de muelas a lo largo y ancho del mundo.

-Mucha gente -ha asegurado mi vecino-. Calcula que el 2% de la población mundial, aunque el reparto es muy irregular. En La India, por ejemplo, hay más dolores de muelas que en EEUU.

-¿Y cuántos australianos estarán ahora mismo yendo a urgencias por una piedra en el riñón?

-Imagínate, con el tamaño de Australia... Abundan allí las piedras del riñón, aunque en unos riñones se dan más que en otros.

-¿Y a cuánta gente le diagnosticarán hoy una enfermedad mortal? -he insistido.

-A mucha también. Yo a veces, después de desayunar, me voy a las urgencias de un hospital y allí ves de todo. Si quieres nos acercamos un momento.

-Hoy no puedo -le he dicho-, pero quedamos para otro día.

Y así, con esta breve plática a él se la ha pasado un poco la ansiedad y a mí el delirio de persecución.

No hay como hablar.