La guerra de Dios

«El mundo se desmorona y nosotros nos enamoramos», le dice Ilsa a Rick, en el bar parisino La Bella Aurora, mientras retumban ya cercanos los cañonazos alemanes, en una de las escenas más tiernas de la película Casablanca. La frase mítica nos abre a los contrastes de la vida, a las terribles paradojas que nos ha tocado vivir, no sólo en el lenguaje y en la comunicación -«nunca se propalaron más noticias y nunca estuvimos menos informados»-, sino en la marcha de un mundo enloquecido, que en tantos lugares ha implantado el «viaje de la muerte». El problema del hombre occidental, hoy, es que vive como si Dios no existiese. La mayor parte de las poblaciones occidentales no perciben ya en Jesús más que una especie de idea, pero no un hecho y menos aún una persona. Además, a Dios se le ve como un indicador de principios morales y, por ello, como un obstáculo a nuestra libertad, a nuestra plena autonomía y realización humana. El hombre contemporáneo, el occidental en particular, vive el mal del relativismo, del que el «nihilismo» es consecuencia directa, de forma que se deja llevar «de aquí para allá de todo viento de doctrina» -en sugerencia de Pablo de Tarso, en su Carta a los Efesios 4,14)-, y esta parece ser la única actitud a la altura de los tiempos actuales. En un «sistema relativista», todas las sendas son posibles como tramos múltiples del camino del progreso. En tal contexto, el bien común sería el fruto de un diálogo continuo con todos, el encuentro de las distintas opiniones privadas, una torre de Babel fraterna, de la que cada cual posee una partícula de verdad, con la obligación «agresiva» de creer que no existe ninguna verdad superior. La más obvia de las consecuencias es que el hombre se crea su religión, poblada de numerosas «divinidades», más o menos patéticas, que nacen y mueren dependiendo de las pulsiones, en un mundo que recuerda las antiguas religiones paganas. Como bien subraya el cardenal Robert Sarah: «La afirmación típica del mundo contemporáneo de que Dios no existe, nacida con la revolución de las costumbres de los años 60 del pasado siglo XX, hoy se ha transformado en esta: ‘Que exista o no exista poco importa, cada cual es libre de creer lo que quiera, siempre que sea privado’. Esto representa la negación misma del principio de la libertad de expresión, además de la libertad religiosa. El hombre occidental ha cerrado el camino a todo intento de búsqueda de la verdad, si todo es igual, nada cuenta más».

En sintonía con este panorama, nos llega hoy, de la mano de la liturgia, en este domingo veinte del tiempo ordinario, un evangelio sorprendente, que tendremos que descifrar en las palabras de Jesús: «¡He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla!». Jesús se nos presenta en este pasaje evangélico como «fuego y división». Su mensaje del Reino es radical, no de medias tintas y componendas, sino firme, agudo, concluyente en una tajante opción de vida. La verdad y la justicia se abren camino en medio de la mentira y la explotación, como un cuchillo a través de la carne. El amor, el perdón y el servicio rompen cualquier forma de compromiso con la violencia, el odio o la corrupción. El Reino de la compasión y de la misericordia se presenta ante la injusticia como intolerante, indignado y airado. De esto nos habla Jesús, cuanto más dañino para el ser humano sea un contexto, la contestación del Reino se alzará en mayores gritos de esperanza. Será verdadero fuego en redes y martillo que rompa cadenas. Así, en estos términos, podemos hablar de «La guerra de Dios». Su Reino no se deja domesticar y ofrece su rostro más nítido cuando la realidad se opone a la vida y dignidad humanas. Jesús enciende los conflictos, no los apaga. No ha venido a traer falsa tranquilidad, sino tensiones, enfrentamientos y divisiones. En realidad, introduce el conflicto en nuestro propio corazón. «No podemos defendernos de su llamada tras el escudo de ritos religiosos o prácticas sociales», comenta un gran teólogo. Y los versos finales del poeta Vicente Gaos: «Necesito vivir iluminado. / Dame tu luz de amor más encendida. / Existe al menos tú, si Dios no existe».

*Periodista y sacerdote