De cuando en cuando mis amigos de la Tolkien y yo hacemos un segundo desayuno, cada uno en su ciudad y conectados por Discord. Aprovecho para exhibirles sin pudor la media de jamón y tomate y el café tamaño campeón, insistiendo siempre en el precio fantástico que más o menos siguen teniendo. Ya no se encuentran fácilmente café y media de jamón a dos y medio o dos setenta, pero el precio sigue siendo llamativo, porque fuera de Córdoba algo equivalente cuesta el doble. Me sorprende que el icono local sea el flamenquín o el salmorejo cuando uno puede determinar exactamente el momento en que abandona Andalucía, física o espiritualmente, según dejen de ponerle pan al pedir media. Yo lo hago siempre que puedo en Puerto Lápice, en la querida Venta El Quijote, que es junto a cruzar Despeñaperros mi hito personal en los viajes camino a Madrid. Voy al volante anticipando el cosquilleo al leer el cartelón de «Despeñaperros» y la broma silenciosa de pedirle media de jamón y tomate a la ventera, que con buena sombra pero cierto cabreo me recuerda que «media es lo que decís vosotros, aquí es tostada», que es gracioso porque sabe lo que es media pero no abraza la frontera, se mantiene pura y firme en sus palabras y en su didáctica, dándote información vital para sobrevivir. Y sabe («vosotros») que el que pide media es andaluz aunque en «póngame media de jamón y tomate cuando usted pueda, por favor» no haya ni una ese. Que vas al rincón andaluz de otra ciudad y no saben lo que es media, y el concepto tiene miga porque claro, media es medio pan y no media tostada, aunque sea media tostada.

*Abogado