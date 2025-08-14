Top secret: el informe Andrómeda

La civilización imperial intergaláctica, apoyada por la Divina Providencia, para hacer el universo con más ángel enviaba a sus emisarios a través de agujeros de gusano que anulan las distancias de millones de kms en un segundo, con la misión de sembrar con unos polvos mágicos en todos los planetas la semilla flamenca como melodía universal que mantiene unidas las cuerdas que configuran un cosmos elegante. Por tanto, el florecimiento del flamenco era una cuestión de estado porque evitaba el Bing Crunch de una zona concreta.

Cuando llegó el turno de la Vía Láctea, el imperio envió al piloto sociólogo, astronauta y antropólogo Morenito de Andrómeda, que informó a finales del siglo 15, que un pueblo acorde, los romaní, había llegado a una tierra idónea, Andalucía, donde aún estaban dos pueblos fundamentales para el experimento: moros y judíos. Y ahí tiró los polvos en las orillas de los ríos. Los romaní, mientras cantaban debajo del puente su libertad en una sociedad esclavista y bebían el agua bendecida, escucharon preciosas plegarías de los moros a Alá y judíos a Elí y los escondieron en sus caravanas y cocinando todo en sus quejíos, camuflaron a Alá y a Elí en el dios Ole, la definitiva germinación flamenca ( los godos eran muy válidos para otras cosas, porque lo que es para el flamenco eran más retorcidos que el tronco de un olivo). Y así, los gitanos asumieron como propio ese canto con un sentimiento único.

Morenito de Andrómeda informó que la cuerda cósmica andaluza era perfecta porque su flamenco era de los más puros del universo, aunque en parte provocado porque la expulsión de moros y judíos legó sus nostalgias a la mirada gitana, que también era rechazada, y este aislamiento hizo que el flamenco fuese más bello por ser mecanismo de consuelo contra la intolerancia. Y pasaron los siglos y el flamenco floreció en las casas y bodas, pero también en las cárceles. En el siglo 21, el imperio preguntó a Morenito de Andrómeda cómo iba la cosa y el pobretico mando un informe decepcionado: el pueblo gitano está menos rechazado, pero sigue estándolo, STOP. Al compás de esta lenta aceptación, los gentiles no solo han asumido el flamenco como cultura, sino que quieren dominarlo cuando la mayoría de ellos no saben ni quieren saber tocar ni las palmas y dicen que el flamenquito les gusta, pero si no es jondo, que entonces se vuelve insoportable, STOP; bueno, miento, muchos artistas no gitanos sí tienen jondura, pero la tienen porque suenan gitano que seguro que tienen genes moros y judíos que ni ellos saben, STOP. Aun así, todos quieren ser flamencos en días señalaítos, STOP. Los gentiles también han ocupado los escenarios quitando no solo el protagonismo a los artistas gitanos sino también la olla, STOP. El obi oba, el te va a quedar soltera, las rumbitas fáciles, los fandangos de Huelva y las sevillanas, que no tienen semilla extraterrestre, aunque sí folclórica campesina, han ocupado el sitio de la seguiriya y la solea bien cantá, STOP. Como la bulería rancia los ridiculiza porque no la pillan, la disfrazan de cuplería, STOP. En el baile, el no moverse del sitio como cuando se viaja en el tiempo se está perdiendo a cambio de bailes robotizados sin gracia ni contoneo, STOP. El flamenco corre el riesgo de desaparecer y con él, la cuerda que une Andalucía al firmamento elegante, algo que puede provocar un Bing Crunch espiritual que haga nacer una nueva Andalucía sin gracia, STOP. Se propone que -exceptuando guitarristas, que aunque desciendan de los godos por misterios cósmicos sí tocan auténtico- a los cantaores y bailaores sin una micra de polvo cósmico flamenco en sus venas, que antes de actuar, les demos gazpacho con muchísimo pique extraterrestre pa que no salgan al escenario y se dediquen a ir a buscar setas, STOP.

*Abogado

