Amanece en mi pueblo y suenan las campanas de las dos antiguas parroquias. En ambas se oficia una misa madrugadora concelebrada por dos sacerdotes negros, uno procedente de Gabón y otro de Nigeria, sus oraciones suena a ritmo africano. La hermana salesiana de sonrisa ancha y piel negra vino desde Kenia a cuidar de los mayores en la vieja residencia. Muy cerca, la música se sale por las ventanas con un violín melancólico que toca un cubano. Siempre le canta a la libertad y a la vida. Su familia es un encuentro de amor y sueños cumplidos.

Cuando en 1986 tuvo lugar la explosión de la central nuclear de Chernobil empezaron a llegar trabajadores de Ucrania, que al poco se trajeron a sus familias. Los ucranianos reforzaron sus sentimientos patrios con la invasión rusa y en el pueblo todos se volcaron para ayudar a sus compatriotas. Con el ingreso de Rumanía en la Unión Europea mi pueblo recibió a cientos de rumanos que se incorporaron a las tareas agrícolas. Algunos, ya han regresado a su patria. Ahora, vienen más y más jóvenes de países africanos. Los negritos subsaharianos, al alba, cogen sus macacos y van al campo, te van a traer naranjas, almendras, nueces y cereales blandos.

Por el camino, el frutero marroquí vende a un buen precio melones, sandías y ajo blanco. Llegó de Marruecos y sus hijos trigueños nacieron en el pueblo. En la telefonía, los hermanos marroquíes Dahiri ofrecen ayudan en francés a tantos jóvenes morenos buscando comprensión. El hermano Mohammed es profesor en la Universidad Complutense en Madrid y autor de numerosas investigaciones. Cerca se encuentra un salón habilitado como mezquita y los viernes, es fácil comprobar cómo la comunidad musulmana del pueblo acude a la oración con sus limpias chilabas negras, blancas...

Por el jardín Reina Victoria las especias perfuman el kebab de un moreno pakistaní de aires nobles. Sus hijos llegaron de Pakistán, pero la niña nació en estas tierras cálidas. En la pandemia ofreció cuanto podía para la vecindad. Asimismo, los chinos se han ganado el aprecio de la gente. La Xiao es una andaluza con un gracejo que te vende hasta el alma. Los sudamericanos de Ecuador, Colombia, Venezuela y centroamericanos de Honduras, Nicaragua, Guatemala están cubriendo viejos y nuevos nichos laborales. Su voz dulce y su paciencia se han acomodado en los servicios a domicilio y asistencia a mayores. Este es mi pueblo donde ‘fui forastero, y me recogisteis’. ¿Quién dijo esto?

