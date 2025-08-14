Se acaba de estrenar la segunda temporada de una de las series para adolescentes más singulares de los últimos tiempos. Sí, me refiero a Miércoles (Wednesdey, en versión original), una versión Z de La familia Monster que se estrenó en 1964. La original, los niños ochenteros la consumíamos a través de La Bola de Cristal. De repente, sentías empatía con una familia en blanco y negro que tenía un abuelo y madre vampiros o un padre bonachón en forma de maravilloso Frankenstein. De toda la familia, sin duda, era la pija, normal y rubísima sobrina -Marilyn Munster, la única humana- quien daba la nota, a la que trataban como una pobrecita desgraciada. Ella permitía el contrapunto al espectador, que te llevaba a pensar que todo es relativo, que depende de tu entorno o bien del canon con el que mires las cosas: la sátira familiar y social, junto a la revisión del concepto ‘normal’ estaba servido.

En los noventa, el mito saltó al cine con La Familia Addams, donde una espectacular Christina Ricci (llamada ‘Miércoles’ en el film) nos enseñó que, en realidad, cualquier adolescente tiene algo de marginado, monstruoso y sociópata adorable.

Ahora, la versión actual que dirige Tim Burton se centra en ella, quien es más sádica, inteligente y asocial que nunca, asistiendo al instituto Nevermore, un centro que no es para ‘normis’ sino para los ‘marginados’: adolescentes lobo, vampiros, sirenas, invisibles, adolescentes con pelo de Medusa... En esta segunda temporada la serie está llena de guiños culturales, tanto musicales como cinematográficos, lo que me lleva a preguntarme si no quieren captar la empatía de aquella generación X que fuimos algunos en los noventa. Estaría genial que los adolescentes Z actuales tuvieran curiosidad por saber quién fue Edgar Allan Poe, porqué aparecen cuervos, que alucinen escuchando las versiones líricas de Loosing my religion de REM o la brutal interpretación al piano del Zombie, de la banda The Cranberries. Que aprecien la voz rota de Chavela Vargas; sientan curiosidad por ese tal Maquiavelo; que alucinen con la versión de Romeo y Julieta de Prokófiev; que vayan a la Odisea de Homero para conocer la tentación original de las sirenas a Ulises o vean tanto el guiño a Los pájaros de Hitchcock como el sutil homenaje al Dr. Frankenstein (no a la criatura, sino al doctor) de Mary Shelley con el personaje del hermano de Wednesday; que aprendan la lección de Ícaro... que lean la turbia La Isla del Dr. Moreau.

Quizás aprendan así que los monstruos más peligrosos que nos rodean no son marginados sino poderosos ‘normis’ que aparecen en las noticias o gracias a logaritmos que les mandan reels llenos de odio.

*Artista y profesora de la Universidad de Sevilla

