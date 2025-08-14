En el libro El Hambre (Martín Caparrós, 1914), en las primeras páginas, el autor dialoga con Aisha. «...ella me contaba sobre la bola de harina de mijo que comía todos los días de su vida y yo le pregunté si realmente comía esa misma bola de mijo todos los días de su vida y tuvimos un choque cultural. Bueno, todos los días que puedo».

En 2024, unos 295 millones de personas pasaron a diario hambre de manera aguda, casi 14 millones de personas más que en 2023, mientras que el número de personas que están al borde de la inanición se duplicó, alcanzando los 1,9 millones. Los conflictos, las crisis económicas y los fenómenos meteorológicos extremos, las principales causas.

Hablar de hambre no es nuevo y mi título poco original. Ya en 1985 hubo un macroconcierto Live Aid contra la hambruna en África. Y siempre es terrible hablar de esta realidad. Gaza, África central y Yemen concentran el colapso.

Gaza suma el extra de intencionalidad. «El Hungerplan fue la estrategia nazi para aniquilar por hambre a judíos, gitanos y otras razas inferiores. Ahora, en Gaza, el hambre vuelve a ser usada como un arma de guerra. La vergüenza es insoportable». (Martín Caparrós en X).

«Las personas en Gaza no están ni vivas ni muertas, son cadáveres ambulantes» (Ph. Lazzarini, UNRWA). Y es terrible no poder dejar de hablar de Gaza y también terrible dejar aparcado Afganistán y otros lugares.

Ibn Suhayd (Córdoba 992-1035) escribió una elegía a las ruinas de la Córdoba Omeya. En un verso muy citado se preguntaba: «¿A quién pediremos noticias de Córdoba? No hay entre las ruinas quien me hable de los amigos. Y yo me pregunto: ¿Quién nos pedirá cuentas? ¿A quién pediremos cuentas?».

Me contesta Íñigo Domínguez (1 junio 25): «Adam nos preguntará un día qué hicimos hoy» (Adam fue el único de los 10 hijos de la doctora Alaa Al-Najaar que sobrevivió al bombardeo de su casa).

*Activista de Amnistía Internacional