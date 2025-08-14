El fuego de la ira

Arde el monumento más emblemático de nuestra Córdoba, que no me atrevo a citarlo con algún nombre concreto porque no quiero sufrir sobre mi piel el fragor de otro incendio de palabras, insultos, reproches, quemaduras de uno y otro bando. Las redes sociales arden de nuevo en ataques, recriminaciones y odio; muchos, con el absurdo que es siempre, siempre la violencia. Y aquí seguimos. Hemos logrado, tras siglos de historia, una convivencia que consiste, generación a generación, en vivir siempre al acecho de encontrar cualquier excusa para prender la ira, la rabia, el rencor, el resentimiento y la inquina, en esta pira inhumana, en este aquelarre en el que hemos convertido nuestra tierra, su pasado, su presente, su futuro, y formar otro fuego, siempre al asalto de cualquier motivo, para levantar más chispas, más teas, y prender con cada suceso otro oscuro infierno, hasta acabar en otro inmenso páramo de humo, de carbón, de cenizas y pavesas. Está visto que no podemos convivir humanos. ¿Es la evaluación final de otros cuarenta años de escuela y de cultura? ¿Sólo alcanzaremos la paz cuando nos hayamos quemado todos en esta hoguera de inquisidores mutuos, y ya no seamos nada? ¿Con qué tocino rancio nos cenamos el alma cada noche? ¿Qué mala leche, agria como vómito, mamamos en las ubres de alguna de las yeguas del Apocalipsis? ¿De qué engendro o de qué aborto descendemos de la primera madre, proscritos de todo paraíso? Y que vengan incendios, que no cesen llamaradas y llamaradas de fuego; más leña para que no nos falten ascuas donde cada cual arrime su sardina y ase su chuleta y se chamusque hasta que no quede nada ni podamos construir nada porque no poseamos nada ni seamos nada.

*Escritor