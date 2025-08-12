Opinión | Campo y ciudad

Ricardo Rivera Pereira

La dignidad del agricultor

Mucho más que en épocas precedentes hoy día la dignidad del agricultor está injustamente vilipendiada, ya sea la de aquel que se dedica a las actividades agrícolas, como a las ganaderas o a las agropecuarias; persona que es desfavorecida o deshonrada, atribuyéndosele acciones y sesgados comportamientos, trufados de maledicencias infundadas, con la intención de desacreditarlo o humillarlo, afectando ya no sólo a su intrínseco valor como mero ser humano sino como profesional de la agricultura, acusándole falsamente de prácticas perniciosas, dañinas para el medio natural y en contra de la humanidad, cuando realmente siempre ha sido, y es, el primer interesado, y a los hechos veraces consuetudinarios cabría remitirse, como el más fiel y leal servidor en pro de la conservación de la naturaleza, ante la existencia de una especie de estigma social denigratorio de menosprecio y minusvaloración del oficio agrario, que no debería ser desestimado por la sociedad para la que trabaja, que ignora a este importante sector de la economía real, en tiempos donde prospera en exceso la especulativa y la financiera.

Si al sacrificio que conlleva la reciedumbre de las tareas geopónicas se le añade los bajos precios ofrecidos en origen a los que la industria intermediadora y los grandes tenderos obligan a vender las producciones agrarias, y se le suman los correspondientes altos costes de explotación, además de las incidencias cíclicas de las inclemencias ya sean estas meteorológicas como comerciales y burocráticas, que por sí solas capaces son de provocar la ruina del agricultor echando a perder en no pocos casos enteramente la cosecha, fácil resulta concluir que a este referido gremio sólo por último le queda asumir los grandes riesgos que su actividad conlleva, que no son proporcionales a sus derivados y mermados ingresos.

Por todo ello ante la no menor injusticia ocasionada a los integrantes del sector, arbitraria, inicua, errónea y precipitada, se da pie para exigir dignas soluciones que al menos palien o mejor eliminen los estragos ocasionados.

