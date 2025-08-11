Exagerado el protagonista de la noticia y exagerado todo lo que le rodea. El protagonista no puede ser otro que Pedro Sánchez, cuando esto escribo a punto de empezar sus vacaciones en su destino favorito, la Residencia Real de La Mareta en Lanzarote. Sánchez no está por la labor de que los abucheos le amarguen la estancia y se ha hecho rodear, ¡ojo al dato!, por un dispositivo que ni Putin, ni Trump, ni Erdogan, el presidente turco.

Mucho miedo debe tener el presidente, desde lo de Paiporta, para que el despliegue de seguridad sea máximo. Lo nunca visto hasta la fecha y sin duda el más impresionante de su etapa como presidente del Gobierno, al que, por cierto, el Grupo de Estados contra la Corrupción ha echado en cara que no reforme los aforamientos ni apruebe medidas para poner coto a los lobbies amén de por «la falta de avances» en la lucha contra la corrupción.

Esta vez, Pedro Sánchez ha rizado el rizo. Un cordón de 400 metros en torno al palacio presidencial, con calles cortadas y vigiladas para frenar abucheos y protestas, y un total de 40 agentes pertenecientes al Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, unidad de élite del Instituto Armado que acostumbra a realizar funciones de protección y seguridad a altas autoridades nacionales e internacionales. Lo más para el capitidisminuido Sánchez, que demuestra, con tanta protección, un miedo irracional. Digo yo que eso de los abucheos le irá en el sueldo.

Que el presidente del Gobierno recurra a este grupo de élite para preservar sus días de descanso da fe de que no las tiene todas consigo. Este grupo de la siempre eficiente y eficaz Guardia Civil también ha sido movilizado para atender sus desplazamientos institucionales. Y, luego, llega Marlaska y «maltrata» a la Guardia Civil de la forma que lo viene haciendo desde su escalada al ministerio que preside. Además de los valores que adornan a los agentes, también deben tener «estómago» para proteger a quienes les ignoran y minusvaloran.

Esta vez, repito, Sánchez se ha pasado de exagerado con la guardia de corps que le acompaña para mayor gloria suya y de Zapatero, uno de sus ínclitos invitados.