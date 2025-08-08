El vacío del verano

Lleva razón la Gerencia Municipal de Urbanismo -sí, yo he escrito esta frase- al entender, vía informe de la arquitecta Carmen Chacón, que es imposible convertir los cines de verano en aparcamientos subterráneos con la redacción actual del Plan del Casco Histórico. Sencillamente, no hay forma de encajar un vaciado de estos espacios que no se salte la ley municipal, que tantas veces ha sido burlada. La directora de la Oficina del Casco, o como se llame ahora la cosa, ha usado un montón de palabras para llegar a la misma conclusión, lógica para cualquiera con entendederas que haya leído esa norma. No se pueden vaciar espacios catalogados libres para aprovechar lucrativamente el subsuelo tapándolos con una estructura de hormigón. Fueraparte, tenemos un problema de trama urbana, de accesos, de vegetación y tal.

Dicho esto, puntualicemos varias cosas. Y vayamos por partes, que diría Jack El Destripador. El vacío no es una opción. No, al menos, en este caso. El discurso del beneficio bioclimático y la transpiración natural es precioso y cuqui, pero me temo que no se aguanta en un tribunal condenar a la nada a una propiedad privada ubicada en suelo urbano. Recordemos que el Plan del Casco de Córdoba, que es una antigualla manifiestamente mejorable, permite los usos compatibles, pero no dice cuáles son estos. Rige una limitación, no un veto absoluto.

Por tanto, parece razonable que, por fuerza de la lógica, se plantee una propiedad municipal de una buena vez mediante una operación similar a la que en su día le planteó Rafael Gómez a Rosa Aguilar, que es una señora que fue alcaldesa, queridos niños. Muerto el perro, se acabó la rabia. Probablemente, sea la única salida para evitar subvenciones bajo mano, como las que actualmente se están dando, o usos molestos.

En segunda instancia, cuidado con algunos discursos jipis. Eso de que no hacen falta lugares de aparcamiento en el Casco se lo cuentan a otra. Hay que estar muy colgado de la parra para no ver que los únicos barrios de Córdoba con restricciones de circulación tienen un índice de plazas insignificante. El Ayuntamiento regala espacios para aparcar en barrios donde tiene suelo. Ergo facilita el estacionamiento a quien tiene menos problemas de espacio, de planta instalada o sobreprecios en negro. Claro que es preciso una mejor dotación de equipamientos en la ciudad vieja. Ni caso a los burgueses bohemios pijos que en Francia llaman, con razón, bobos.

De hecho, es una barbaridad que el informe de Urbanismo no venga de la mano de una decisión política. Y es establecer un calendario de usos posibles, respetuosos y sostenibles (en fin, salió la palabra) para usar estos espacios para dotaciones compatibles con el cine nocturno (o no). El Plan del Casco permitió usos deportivos que casan (estupendamente, si las catas lo permiten) con ese adminículo frecuentemente rectangular, con agua dentro y que permite el uso de sombras. Piscinas, creo que se llamaban, alcalde.

