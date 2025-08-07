Veraneo sin moto

Hola desde mi veraneo. Me llamo uno más. Gracias por la oportunidad de escribirles. Lean y sabrán por qué tanto agradecimiento. Me levanto a las seis de la mañana, pero sólo ha dormido el calor. Busco trabajo. Alguna vez lo encuentro: clandestino; macuto al hombro, reparto comida a domicilio; es mi saco de esclavo, el látigo en mi espalda. Al empezar la tarde chapaleo en el asfalto, enfangado de asfalto derretido. Subo a mi casa, que es descender a los infiernos. Una sexta planta en un bloque de setenta años. Con nosotros no vive el arquitecto. Murieron promesas, pero aquí sigue mi edificio. Mis hijos me miran, mi mujer me mira, la abuela me mira. ¿Cómo pasaremos otra siesta de fuego? Cada día, esperamos esa hora para encender un rato el ventilador. De dos en dos días, el frangollo de lavarnos las manos, el cogote, la entrepierna y los pies. Cuando se va el sol, vamos a la fila de la caridad, y conseguimos algo de comida. Mi mujer me mira, pero yo no sé mirarla, porque perdí el derecho a hablar. Mis hijos, tirados ante la televisión, me miran cuando aparece en la pantalla una piscina y un señor en su jardín a costa de nuestra sangre. Pero yo no sé qué explicarles a mis hijos. La abuela me mira; ella sí que me comprende. Ella, a sus ochenta años y cuarenta de hipoteca, ha estado en todas las esperanzas, en todas las promesas y en todos los sudores. Sus manos ya sólo saben callar y temblar. Camufla lágrimas con las cataratas. Ardemos en el piso. Salimos al veraneo de los pobres: un banco de piedra aún caliente, y, tal vez, el dispendio de una bolsa de pipas. Regresamos al piso. No sé cuántos escalones, porque cada vez me salen unas cuentas según el cansancio me va entonteciendo. Otra noche de ardentía. Ustedes no saben lo que es un piso en una sexta planta, envuelto todo el día en el sol de los pobres. No, ustedes no lo saben; es algo que ni los pobres del sol imaginamos de un año para otro. Ustedes no saben lo que es tener que vivir sin dormir, sin alivio, como si fuésemos culpables y mañana será otro día y siempre el mismo día. Yo no puedo veranear en moto. Yo trato de cumplir y trabajar, fiel siempre a los que me mitinean que son míos y yo suyo; fiel a las promesas electorales de mi partido, a mi emisora de radio y de televisión, sus contertulios, sus comentaristas; fiel siempre a esos señores que se dicen escritores y que tan bien me hablan; a esas letras de esos cantantes, que siempre son los míos; a esos cineastas que dicen representarme en sus películas. Yo siempre he sido fiel en este veraneo mío de cada año; tan fiel como lo fue la abuela, como lo serán mis hijos. (¡Ah!, por cierto, tuve que empeñar mi moto).