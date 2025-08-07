La mala educación

En época de reuniones con amigos, de charlas en el chiringuito a pie de playa o con «cuchará y paso atrás» en plena sierra cordobesa, es cuando los que tenemos cierta edad nos damos cuenta de que nos hemos quedado/nos han dejado sin temas de conversación.

Hace apenas un cuarto de siglo, nadie se rasgaba las vestiduras si en una reunión de amigos alguno contaba un chiste de rubias, del tonto del pueblo, de enanos o de mariquitas.

Hoy día, ni se te ocurra querer hacer gracia y amenizar la reunión refiriéndote a tales personajes ficticios con esos calificativos, y menos en público, si no quieres que te linchen vivo o te imputen por delito de odio.

Nunca he sido de chascarrillos -que decía mi padre-, pero lo paso bastante mal cuando, a mi lado, alguien recurre a los mismos y saca el repertorio chistoso que en el BUP de nuestra época se contaba entre clase y clase.

Y ya si hablamos de las comidas familiares en las que hay comensales de generaciones con nombres de letras del abecedario, como si de Mazinger se tratase, mejor limitarse a comer y callar, a ser posible sin poner la televisión y vetando temas de política o religión en la sobremesa.

Prometo que me ha costado empatizar con varias cuestiones que en la educación que recibí eran temas prohibidos y tabúes.

Me enseñaron que los tatuajes eran propios de presidiarios. Acepté que, en el respeto a la libertad individual, cada cual puede pintarse lo que quiera en donde quiera.

Como también soy libre, por el momento seguiré siendo no tatuada, aunque esa decisión me convierta en minoría en peligro de extinción -muchos dirán que por suerte.

Me educaron en la idea de dos sexos: hombre y mujer, (o mujer y hombre, que no por ser mujer se era menos y se tomaban decisiones menos importantes). Es más, doy fe que muchos delantales decretaban las leyes de un hogar y las hacían cumplir a base de alpargata voladora. También estaba el mariquita que venía a encalar la casa en primavera y al que todo el barrio quería, apreciaba y respetaba.

Me dijeron que debía ceder el asiento del autobús a las personas mayores y a las embarazadas. Que debía igualmente bajarme de la acera y cederles el paso. En mis libros de EGB, además de las Vascongadas, venían ilustraciones de niños ayudando a cruzar a personas ciegas por el paso de cebra.

Hace 50 años, no había personas transgénero, ni con acondroplasia, ni con diversidad funcional.

En aquella época había vergüenza y educación y no era preciso normalizar la excepción hasta el límite de hacer sentir fuera de lugar al que no formaba parte de ninguna minoría victimizada, que es como me siento en muchos foros.

Mejor excluida que sometida a la estulticia social.

