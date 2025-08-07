Opinión | Caligrafía
Irás y no volverás
En El castillo de irás y no volverás, un pez mágico explica a un pescador cómo hacer que de sus espinas nazcan dos bebés. Guarda dos de ellas, que hacen que sean invulnerables. Cuando crece, uno de los chicos llega a un pueblo guardado por un monstruo de siete cabezas que no deja pasar a nadie. Se supone que esto es bueno: no entra ningún peligro. Pero a cambio se zampa, cada año, a la joven más guapa del pueblo. Ese año parece que va a tocarle a la princesa (la organización política del lugar no está muy clara). Esto plantea algunas dudas. ¿A partir de qué edad se entra en la categoría «joven», y cuándo se sale? Si nos ponemos frívolos, según la edad de la princesa le habrían dado al monstruo otras jóvenes más guapas otros años. Pero sin frivolidad: ¿Cuál es el criterio de ser joven? ¿Al casarse dejan de serlo? Porque entonces sería más sencillo, pienso, casarse más o menos libremente con el que te parezca en vez de o que te coma el monstruo o tener que casarte con el que mate al monstruo, que a saber.
La historia es que el joven mágico mata al monstruo, se casa esa tarde con la princesa y se va al castillo del que nadie vuelve, que es de una bruja. La bruja no está molestando a nadie, pero tiene un gran castillo y hombre, acabáramos, eso el rey no lo puede permitir. Así que el joven va y se encuentra cientos de héroes fracasados, roncando, porque la bruja los ha dormido. Y a él lo duerme también. Es un sueño mágico en el que no envejecen ni se mueren de hambre. Una defensa razonable, ¿no? Pues no. También mata a la bruja el otro hermano.
El pez debía de ser otro brujo.
- Estamos al límite por la avalancha de notificaciones de la Seguridad Social
- Suspendida la circulación de trenes de alta velocidad con destino Córdoba por una incidencia en la infraestructura
- La Policía busca a un joven del Veredón de los Frailes desaparecido este domingo en Córdoba
- Diego Hormigo, objetivo del Córdoba CF
- Aucorsa colaborará con 100 establecimientos para recargar la tarjeta del autobús
- Muere un niño de tres años en Encinas Reales tras caer accidentalmente a una piscina
- El olivar de regadío cordobés es el segundo más caro de España
- Vendidas casi la mitad de las sillas para el Magno Vía Crucis 'Córdoba Vía Sacra de Occidente' en apenas cuatro días