En El castillo de irás y no volverás, un pez mágico explica a un pescador cómo hacer que de sus espinas nazcan dos bebés. Guarda dos de ellas, que hacen que sean invulnerables. Cuando crece, uno de los chicos llega a un pueblo guardado por un monstruo de siete cabezas que no deja pasar a nadie. Se supone que esto es bueno: no entra ningún peligro. Pero a cambio se zampa, cada año, a la joven más guapa del pueblo. Ese año parece que va a tocarle a la princesa (la organización política del lugar no está muy clara). Esto plantea algunas dudas. ¿A partir de qué edad se entra en la categoría «joven», y cuándo se sale? Si nos ponemos frívolos, según la edad de la princesa le habrían dado al monstruo otras jóvenes más guapas otros años. Pero sin frivolidad: ¿Cuál es el criterio de ser joven? ¿Al casarse dejan de serlo? Porque entonces sería más sencillo, pienso, casarse más o menos libremente con el que te parezca en vez de o que te coma el monstruo o tener que casarte con el que mate al monstruo, que a saber.

La historia es que el joven mágico mata al monstruo, se casa esa tarde con la princesa y se va al castillo del que nadie vuelve, que es de una bruja. La bruja no está molestando a nadie, pero tiene un gran castillo y hombre, acabáramos, eso el rey no lo puede permitir. Así que el joven va y se encuentra cientos de héroes fracasados, roncando, porque la bruja los ha dormido. Y a él lo duerme también. Es un sueño mágico en el que no envejecen ni se mueren de hambre. Una defensa razonable, ¿no? Pues no. También mata a la bruja el otro hermano.

El pez debía de ser otro brujo.