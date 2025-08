Pensamiento degenerado

El ser humano moderno ha perdido el gusto por la hondura. Ha renunciado, con delectación masoquista, a la ardua faena del pensamiento complejo para entregarse al vértigo estéril de la ocurrencia, al aspaviento viral de la consigna abreviada. Donde antes se explayaba el juicio, ahora se exhibe el ingenio de pacotilla; donde antes se templaba el alma con la lumbre de los libros, hoy se inflama con el chisporroteo de un tuit. «La cultura comienza cuando uno ha olvidado el nombre del libro y solo queda su aroma», escribió Elías Canetti. Pero hoy ni se lee el libro, ni se retiene su título, ni mucho menos se deja en el alma ese sedimento espiritual que otorga forma a la inteligencia. Se vive en un presente atrofiado, encapsulado en píldoras de indignación o sarcasmo, con la memoria y la imaginación tan erosionadas como un eslogan electoral.

Los nuevos bárbaros -y con ello no aludo a turbas hirsutas blandiendo hachas, sino a legiones de universitarios que escriben «haber» en lugar de «a ver», de influencers de mirada vacía, de políticos que citan a Gramsci con la misma naturalidad que promocionan su podcast- ya no destruyen bibliotecas; simplemente no las necesitan. No odian la alta cultura: la desconocen. Su barbarie no es la del fuego, sino la del bostezo. Desconectados de la tradición que engendró el pensamiento occidental -de Platón a Pascal, de Tomás de Aquino a Montaigne-, se limitan a repetir letanías ideológicas que han suplantado la argumentación por la acusación, el logos por el dogma, la razón por el aplauso.

Vivimos un eclipse del juicio, un desfondamiento espiritual que se reviste de modernidad y se pavonea con la jactancia del ignorante. Cada red social es una plaza pública donde se lincha lo matizado, lo sutil, lo incómodo. «Toda frase profunda ama el silencio», decía Nietzsche, pero en el infierno de las notificaciones todo silencio es sospechoso, y toda profundidad se convierte en una amenaza para la economía de la atención. No se busca comprender, sino vencer; no se escribe para conmover, sino para humillar; no se piensa para buscar la verdad, sino para recolectar likes. El saber, degradado a mercancía, se ha prostituido en tutoriales de autoayuda, en videos de minuto y medio que explican a Sócrates con emoticonos.

El resultado es una generación atrofiada, para la cual la palabra ya no es vínculo con lo sagrado, sino residuo de una tradición incomprensible. El verbo se ha hecho meme, y habita entre nosotros como parodia. Ya no se busca formar un juicio, sino confirmar un prejuicio. El alma, al no ejercitarse en el esfuerzo del discernimiento, se desliza irremisiblemente hacia la entropía. Como advirtiera George Steiner, «cuando las palabras pierden su significado, los hombres pierden su libertad».

¿Qué puede hacerse ante este diluvio de trivialidad? No mucho, si se pretende salvar la civilización entera; pero sí lo esencial: conservar, en el reducto de lo íntimo, la fidelidad al pensamiento lento, a la lectura silenciosa, al combate interior que exige comprender antes de opinar. Resistir, en suma, como aquel monje medieval que copiaba a Virgilio mientras la pólvora de los bárbaros hollaba las bibliotecas. Porque quizás, cuando el polvo de esta nueva Edad Oscura se asiente, alguien tropiece con nuestras palabras y reconozca en ellas -como un rescoldo en la ceniza- la llama de un pensamiento que no se dejó arrasar.