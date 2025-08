Ábalos somos casi todos

Hace años, un hombre muy mayor autodidacta, de estos empresarios que no fueron a la escuela pero que se hicieron ricos en aquellos tiempos de tratos inmobiliarios en los que hasta el más tonto ganaba dinerales, que equivocadamente me dio un consejo: «Marquitos, métete en política que tú vales pa eso y te harás rico rápido». Lo triste es que esta forma de pensar, o sea, el ver la política como una oportunidad personal y no colectiva, se hizo cultura en España. El que los políticos se hicieran ricos tan rápida y descaradamente y además se pasearan por las ciudades como emperadores romanos y visitaran los mejores restaurantes sin tener ni que pagar la cuenta, fue creando el odio popular hacia ellos. Pero no por la indignación de los honrados sino por la envidia de quienes no podían hacer lo mismo. Porque esta sociedad no se satisface de la justicia cumplida sino de la desgracia de los privilegiados.

Miren Ábalos, todo un ejemplo de lo que hoy escribo. Yo no defiendo para nada las malas artes de este hombre, pero sí empiezo a sentir por ese asunto unas terribles sensaciones que nada tienen que ver con la persecución y erradicación de los delitos para bien social. Y creo que Ábalos se ha vuelto un saco de boxeo para desfogar nuestros resentimientos. No recuerdo bien cómo se llamaba aquella película, pero sí recuerdo que trataba de una especie de juegos para que la gente persiguiera a los malos, no tanto para apresarlos como para saciar las ansias de violencia de las masas. Hace unos días ví una entrevista de Ábalos, visiblemente demacrado y delgadísimo, debido en parte a su imputación, pero sobre todo debido a su linchamiento social y anulación de su privacidad. Y todo, apoyado y auspiciado por los partidos rivales al gobierno. Por eso estoy seguro de que este personaje acabará muy mal. No justifico sus acciones, pero sí creo que son fruto de su ignorancia, de esa ignorancia que tanto puebla la clase política de la economía de libre mercado. Sí, ignorancia. Porque un político que robe, aparte de delincuente, no deja de ser un cateto que no fue capaz de concluir que si quieres ser superior, la forma más bella y legal de llegar a ser un dios es anularte a ti mismo para dedicarte en cuerpo y alma a la curación social de tu tierra y de tu gente. Pero año tras año, legislatura tras legislatura, se evidencia con la corrupción que nuestra clase política está llena de catetos. Y lo más triste es que esta forma equivocada de pensar es general. Así que, por muy duro que nos parezca, mientras linchamos a Ábalos, estamos linchándonos a nosotros mismos.