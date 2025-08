La parte, el todo y el pez dorado

«El cine posee un lenguaje propio. Es un medio mágico. Cuando pesco una idea para una película, me enamoro del modo en que el cine es capaz de expresarla», escribió David Lynch en Atrapa el pez dorado; un ensayo sobre su experiencia creativa y humana a partir de la meditación trascendental que, confieso, me marcó desde el momento en el que lo leí al descubrirlo tras su fallecimiento. No solo porque me permitiera entender mejor su cine, sino el mundo, la vida y la capacidad de reflexión. Terciopelo azul es una de mis películas favoritas; la he vuelto a ver y no puedo evitar analizarla como una metáfora de este tiempo crudo que vivimos.

Pienso en esa escena cuando aparece una oreja humana en el suelo del jardín y me mudo a la política de estos días en los que un detalle lo puede cambiar todo; como en la película. Observo el contraste que se refleja entre la vida idílica y la turbia, los personajes moviéndose entre la bondad y la maldad o la compasión y la crueldad, y veo trazos del mundo polarizado de hoy. Digamos, en el que hay una parte de algo y luego está el todo: la guerra y la paz, el racismo y los derechos humanos, la manipulación y la verdad, el desasosiego y la esperanza.

«Los peces pequeños nadan en la superficie, pero los grandes se esconden más abajo. Si logras expandir el contenedor en el que pescas -tu conciencia-, puedes pescar peces mayores», dice Lynch refiriéndose a la capacidad expansiva de la meditación. Y sin entrar en el terreno de lo trascendental, me atrevería a decir que algo de ello hay en las grandes cuestiones . ¿Acaso no es la superficialidad una característica de las sociedades modernas? ¿Acaso no es la ausencia de conciencia lo que nos desplaza hacia un mundo cada vez más deshumanizado? ¿Acaso la política no se muestra, en ocasiones, insustancial ante problemas gravísimos? Demasiadas partes arriesgando a un todo. Esta columna no volverá con respuestas, pero intentará atrapar el pez dorado, que ya es decir.