No tenía ni la más remota idea de que existiera un «Día de la Liberación Fiscal». Pues existe. El pasado año cayó el 30 de julio. Este año se retrasa al 18 de agosto. Y, ¿qué se celebra? se preguntará usted con razón, pues que en ese día lo que gane el ciudadano del ciudadano será, es decir, se quedará en su bolsillo. Eso, frente a lo que ocurre en lo cotidiano. Y, ¿qué ocurre?, se preguntará usted con razón. Pues ni más ni menos que los españoles tenemos que trabajar cada año más días solo para pagar impuestos.

En 2025, cada ciudadano ha dedicado de media 228 días de trabajo para satisfacer a María Jesús Montero que para eso es la titular del Fisco. La cosa va en aumento puesto que los españoles trabajamos 16 días más para el Fisco que en 2024. Los cálculos son de la Fundación Civismo. Como sigamos así, medio año trabajaremos para Hacienda y del otro medio a ver cuánto podemos decir que sea nuestro. No me extraña que haya mucha gente que no quiera trabajar. Y eso que el trabajo dignifica. Me temo que se pasen la dignidad por el forro de sus pantalones.

Olvídese de los planes de pensiones. Cuando legalmente los quiere rescatar, resulta que a usted le dejan las migajas del plan, la carnaza se la queda Hacienda y así sucesivamente. Tal y como están las cosas, sepa usted que el ciudadano medio español pierde más de la mitad de sus ingresos en impuestos. Para que luego salga Machús y diga que si «fake», que si «fango», que si «bulo», que «fiscalmente estamos muy bien tratados...» ¡Serán usted y los suyos, señora, porque los demás vamos arrastras!

Todos los españoles somos funcionarios. Todos trabajamos para el Gobierno, sólo que unos deben aprobar la oposición y otros no. Con la particularidad de que algunos ciudadanos tienen que satisfacer tributos económicos adicionales que, en algunas regiones, son insoportablemente desproporcionados.

Resumo: Mientras los ingresos del Estado alcanzaron más de 294.000 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 8,4% respecto a 2023, los ciudadanos cada vez disponemos de menos renta «real» disponible. España está hecha para los de las paguitas, los ex presidentes como Zapatero que se ha hecho de oro y unos cuantos más, mire por dónde, procedentes del orbe político.