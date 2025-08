Bikinis radiactivos

¿Quieren un ejemplo de que un libro denso puede ser al mismo tiempo ameno y refrescante? Léanse Un mar sin límites, el antológico tratado que David Abulafia escribió para contar la historia de la humanidad a partir de nuestra propia narración con los océanos. El primer capítulo -titulado «el océano más antiguo»- no se arrima a las orillas de las civilizaciones del creciente fértil -Mesopotamia o Egipto- sino que nos lleva a las grandes migraciones de los pueblos de las islas del Pacífico, lo que con sus tepukes se recorrían esas manchas de tierra en la inmensidad azul.

Ahora que sabemos que Tuvalu y otros islotes están llamados a desaparecer como la Atlántida, antes de convertirse sus habitantes en refugiados climáticos, el Pacífico también conoció a los primeros refugiados radiactivos. Los años cuarenta nos ofrecieron dos grandes y contrapuestas metonimias textiles. La Rebeca de Hitchcock nos ofreció una prenda discreta y apocada, mientras que el atolón Bikini designó la transgresión del bañador femenino, con Ursula Andress y Brigitte Bardot como sirenas de esa emancipación. Bikini fue el juguetito nuclear de los norteamericanos donde, entre 1946 y 1958, se explosionaron más de 20 bombas nucleares y atómicas. Bikini se había convertido previamente en un cementerio de barcos insignes, como el portaaviones Saratoga, referencia obligada de la II Guerra Mundial y hoy un pecio contemporáneo que se emparenta con los galeones hundidos de la flota de Indias. Hoy, casi setenta años después de las últimas explosiones, el agua ha purificado su radioactividad -no tanto los sedimentos marinos- y permite a los expertos bucear entre un espectacular patrimonio arqueológico naval.

Ese recreo que amansa los efectos radiactivos no puede minorar el trágico recuerdo que ahora conmemoramos. Mañana se cumplen ochenta años del sobrevuelo del Enola Gay sobre la ciudad de Hiroshima. El mal menor, según el presidente Truman, para detener la hemorragia de la guerra, una vez que en mayo se había finiquitado el frente europeo. Aquel 6 de agosto de 1945 no solo entramos en la era atómica, sino en la decidida capacidad de autodestruirnos como especie; de hacernos olímpicos como el rayo de Zeus o de tantear peligrosamente el Armagedón. A partir del existencialismo, y pasando por Godzilla, Chernobil y Fukushima -y hoy mismo, hasta Zaporiyia- se ha creado una cultura radiactiva. La historia es tercamente popular y frente a una paulatina tendencia a la desmilitarización auspiciada tras la caída del muro de Berlín, el mundo hoy se bandea hacia mirar de reojo el maletín nuclear. Y ahora no solo se juntan nuestras querencias autodestructivas, sino en apoyarse en líderes fatuos y narcisistas, y en sestear en una inteligencia artificial que también puede succionar lo peor de nosotros mismos.

Tan malo es un huero pacifismo como esa patética docilidad hacia los machos alfa que hoy se tantean en el tablero mundial. Si algo se está convirtiendo radiactiva es la confianza en la especie humana.