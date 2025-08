Medusas y erizos

La noticia se ha extendido rápidamente por la playa: hay medusas en el agua. Poco más allá se ha formado un corrillo contemplando la que acaba de sacar un aguerrido bañista que se ha metido en el mar armado con un cubo, exponiéndose al doloroso roce con el único objetivo de proporcionar espectáculo. El animal yace en la arena, no sé si muerto, creo que agonizante, tan gelatinoso y transparente que, si no fuera por el jaleo que hay a su alrededor, podría pasar desapercibido hasta fundirse y desaparecer; con razón todos los nombres con que se le conoce empiezan por agua: aguamar, aguaviva, aguamala, aguacuajada...

Cuando estudiaba, siempre me llamaron la atención aquellos animales cuya descripción incluía lo de que segregaban líquidos urticantes, que según el diccionario son los que producen una comezón semejante a las picaduras de ortiga. No me preocupaban mucho los osos, los tigres o los leones, pues la posibilidad de encontrarme con alguno de ellos era inexistente. En cambio, eso de estar dándote un baño tranquilamente y que, de pronto, te rozase el dichoso celéntereo y te hiciese una quemadura como si fuera con la plancha... Mientras pensaba esto, ya alguien había buscado medusa en la wikipedia y nos leía una cosa larguísima y farragosa que, pasados quince segundos, dejamos de escuchar, por lo menos, yo. Mi pensamiento había pasado a la otra Medusa, la que fue violada por Poseidón y castigada por Atenea -por la profanación de su templo, no por la violación, de la que Poseidón se fue de rositas- que la convirtió en el horrible monstruo de cabellera formada por serpientes, cuya mirada transformaba en piedra a aquellos que la miraban fijamente a los ojos. Para evitarlo, Perseo le cortó la cabeza utilizando su escudo como espejo. Cosas de la mitología griega.

Afortunadamente nunca me ha rozado una medusa; en cambio, sí he pisado un erizo, que no sé si es peor. Cuando tenía nueve años, en la playa de Aguadulce (Almería), me dediqué a buscar erizos entre las rocas; cogí unos cuantos y los deposité al pie de la sombrilla. Mi padre me advirtió de que eran un peligro y me indicó que los devolviera al lugar donde los había encontrado. En pleno tejemaneje apoyé el talón sobre uno de ello y cuatro púas se me quedaron clavadas profundamente; imposible sacarlas con pinzas. La única solución era la quirúrgica, pero alguien aconsejó utilizar un algodón empapado en aceite de oliva; no pasaba nada por probar. Anduve tres días cojeando y poco a poco fueron emergiendo lo suficiente como para poder utilizar las pinzas. No se me ha ocurrido volver a acercarme a un erizo.