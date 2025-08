La Jerusalén de Netanyahu

El sionismo celebra el Día de Jerusalén, el 26 de mayo; conmemora la conquista total de Jerusalén a Jordania tras la Guerra de los Seis Días de 1967. Los manifestantes entran por la Puerta de Damasco, la entrada principal al barrio árabe. Hay policías y soldados israelíes por todas partes, observan cómo los manifestantes recorren un barrio árabe literalmente cerrado a cal y canto. No queda ni un solo comercio abierto. No solo han bajado las robustas persianas de hierro, planchas de tres centímetros de grosor, también se han refugiado dentro, en el interior de sus casas y con total discreción. En el barrio árabe de la Ciudad Vieja no ondea ni una sola bandera palestina, en contraste con todas las banderas israelíes que portan los manifestantes y que pueblan el barrio judío y todo el centro de la ciudad santa.

No es de extrañar: los manifestantes gritan «¡muerte a los árabes!» y algunos golpean con barras metálicas las puertas de los comercios. Un niño de unos ocho años también lo hace; su madre lo sujeta con una mano mientras con la otra golpea las tiendas árabes, y los padres sonríen.

Es el Israel de Netanyahu y de sus ministros, líderes colonos en Cisjordania. El Israel que enaltece a los Estados Unidos de Donald Trump, muy presente en las calles de una Jerusalén ciertamente amable y rebosante de vida. Una Jerusalén que trata tan bien a los turistas como acorrala a un tercio de su población. La árabe, la palestina. Es una ciudad con un encanto indiscutible más allá de su historia, vital y acogedora. Incluso alegre, de impresionantes contrastes, empezando por los ultraortodoxos de Mea Shearim, que van a lo suyo ignorando a todos los curiosos que visitan el barrio.

También es Jerusalén la ciudad que convive con toda naturalidad con mujeres y hombres que pasean por la calle luciendo fusiles de asalto y pistolas. Da igual si es en el mercado central o en el Muro de las Lamentaciones, en un pub o en el tren, de día o de noche. Visiblemente armados, con kipá o sin ella, mientras su Ejército bombardea Gaza a diario y, pocos días después, arremeterá contra el Irán de los ayatolás.