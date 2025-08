La parábola del terrateniente

A primera vista, el evangelio que se proclama hoy, domingo, en las eucaristías, no llama mucho la atención. Y sin embargo, la parábola que nos ofrece, la del «rico terrateniente», tiene una palpitante actualidad, en la forma y en el fondo. En un pequeño relato conservado por Lucas, Jesús revela qué piensa de aquella situación social y económica en la Galilea de los años treinta del siglo I, tan contraria al proyecto querido por Dios de un mundo más humano para todos. Mientras los campesinos se quedaban sin tierras, los terratenientes construían silos y graneros cada vez más grandes. Un rico terrateniente se ve sorprendido por una gran cosecha. No sabe cómo gestionar tanta abundancia. «¿Qué haré?», se pregunta. Su monólogo nos descubre la lógica insensata de los poderosos, que solo viven para acaparar riqueza y bienestar, excluyendo de su horizonte a los necesitados. El rico de la parábola planifica su vida y toma decisiones. Destruirá los viejos graneros y construirá otros más grandes. Almacenará allí toda su cosecha. Puede acumular bienes para muchos años. En adelante, solo vivirá para disfrutar: «Túmbate, come, bebe y date buena vida». De forma inesperada, Dios interrumpe sus proyectos: «Insensato, esta misma noche te van a exigir tu vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?». Este rico reduce su existencia a disfrutar de la abundancia de sus bienes. En el centro de su vida está sólo él y su bienestar. Dios está ausente. Los jornaleros que trabajan sus tierras no existen. Las familias de las aldeas que luchan contra el hambre no cuentan. El juicio de Dios es rotundo: esta vida sólo es necedad e sensatez. En estos momentos, las estadísticas nos refrendan que prácticamente en todo el mundo está aumentando de manera alarmante la desigualdad. Este es el hecho más sombrío e inhumano. En palabras de Zygmunt Bauman: «Los ricos, sobre todo los más ricos, se van haciendo mucho más ricos, mientras los pobres, sobre todo los más pobres, se van haciendo mucho más pobres». Pero, sería un error interpretar esta parábola como un alegato contra los bienes de este mundo y contra la riqueza. «El cristianismo nunca debe ser entendido como una religión tan absorbida por los bienes del cielo, que ha perdido la capacidad para paladear los bienes de la tierra», afirmaba Javier Gafo, sacerdote jesuita, comentando esta parábola. El cristiano debe ser una persona que tiene que encontrar sentido a su vida en «el más acá», sin aparcarla únicamente para «el más allá». El cristiano debe ser un hombre que cree en la providencia, pero que al mismo tiempo crea sus graneros porque necesita hacer previsiones para su futuro. La clave nos la da san Pablo, en la segunda lectura de las misas de hoy, afirmando a propósito de la «codicia» y la «avaricia», que «son una idolatría». Ese es nuestro peligro: «Convertir una serie de aspiraciones y valores, que sin duda pueden tener un sentido y un significado, en un «ídolo» al que nuestro corazón se somete y se subordina».

Herman Hesse escribía: «Es un misterio notable, y sin embargo sencillo, de la sabiduría de la vida de todos los tiempos, que la más pequeña entrega desinteresada, todo compartir y todo amor nos enriquece, mientras que todo esfuerzo por poseer y por buscar el poder nos quita fuerzas y nos empobrece». El cristiano debe ser sensible a los verdaderos valores de la realidad en que vive, buscando vivirla como la vivió Jesús, que es «la síntesis de todo y está en todo». Vivir de esta forma la vida no es «vaciedad sin sentido… todo vaciedad», sino «plenitud con sentido… todo plenitud». El problema del rico terrateniente de la parábola es que confundió la verdadera alegría con la «avaricia», construyendo «ídolos» de barro. Agranda sus graneros, pero no sabe ensanchar el horizonte de su vida. Acrecienta su riqueza, pero se empobrece a sí mismo. Acumula bienes, pero no conoce la amistad, el amor generoso, la alegría o la solidaridad. Al fin, como en el verso de José Bergamin: «La muerte que yo más temo / no es la que viene por fuera, / es la que viene por dentro».