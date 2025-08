Entes atrapahumanos

Parafraseando un conocido titulo literario «se han ido las cabinas telefónicas, se ha roto un paisaje». Ya languidecían, pero las últimas de Córdoba serán retiradas en breve. No cumplían función alguna, suponían un obstáculo en el viario y nunca llegaron a adquirir el ‘status’ de icono cultural como sus primas británicas. Muchas de éstas también se han retirado, pero otras perduran tanto por el Reino Unido como por la Commonwealth. Cerquita, todavía cabe encontrar algunas en Gibraltar. Y por supuesto en posters y postales donde con los Beatles atravesando Abbey Road o con los autobuses de dos pisos, junto a muchas otras estampas, forman parte indisoluble de la iconografía más ‘british’. Raro será quien haya visitado Londres y no se haya fotografiado junto a alguna de ellas. Todavía varias se conservan cerca de los lugares más turísticos o emblemáticos de la capital del Támesis. Y las hay que incluso se han transformado en quioscos de bebidas o de arreglo de móviles ( ya saben, si no puedes con ellos únete a ellos).

En España no han alcanzado tal status, aunque todos tengamos alguna vivencia vinculada a su uso o a la ausencia de monedas para ello que, conforme a las leyes de Murphy, nunca se tenían cuando más se necesitaban. A cambio las hemos elevado al rango de la inmortalidad televisiva de la mano del cortometraje de Antonio Mercero y José Luis López Vázquez que consiguió el Emmy de 1973 al mejor ‘telefilm’. ‘La cabina’, sigue siendo una de las producciones televisivas españolas más galardonadas y más vistas en todo el mundo. Aún hoy su contenido se presta a comentarios para todos los gustos, desde el terror psicológico a la ciencia ficción pasando por simbolismos filosóficos, sociopolíticos y hasta religiosos. Garci, su coguionista, la definía como «una parábola abierta a toda interpretación» (y así todos felices). La cosa es que durante algún tiempo había quienes tendían a usarlas con la puerta ligeramente abierta. Por si las moscas. Actualmente, en una conocida plaza madrileña, una réplica junto con una placa recuerdan el evento.

Pero además de cabinas por aquellos tiempos televisivos también había otros temibles y kafkianos entes atrapahombres camuflados en el entramado urbano. Los más veteranos se acordarán de ‘El asfalto’, la historia (verdaderamente para no dormir) con la que Carlos Buiza, Narciso Ibáñez Menta y Chicho Ibáñez Serrador ganaron en 1967 la Ninfa de Oro del Festival de Montecarlo. Se iniciaba con una voz en ‘off’ que decía: «Durante el invierno en las grandes ciudades, el asfalto duerme, dulce, plácida, mansamente. Pero durante el verano cobra vida. Se convierte en un monstruo oscuro y viscoso que juega a ser un negruzco y enorme cazahombres».

A poco de comenzar, el protagonista, con una pierna enyesada, quedaba atrapado en un socavón de asfalto derretido por el calor que lo iba deglutiendo lentamente entre la indiferencia, e incluso la recriminación, de los transeúntes, propiciando así una reflexiva alegoría sobre la soledad del ser humano en las grandes ciudades al hilo del famoso libro del sociólogo David Riesman ‘La muchedumbre solitaria’. Hay que decir que por entonces no era raro que con el calor el asfaltado se reblandeciera e incluso se pegara a la suela de los zapatos. Hoy ha mejorado mucho, pero vistas las temperaturas lo mismo le da algún día por volver a las andadas. En todo caso, ambos cortos siguen adquiriendo nuevas lecturas en un mundo tremendamente interconectado en el que paradójicamente los problemas comunicativos y la soledad no dejan de acompañar a los seres humanos. Y ojo con las obras de asfaltado.

*Periodista