La cara más dura que la suela de un zapato

¿Cómo van de memoria? Si les pregunto cómo se llaman, dónde viven y el nombre de sus abuelos, ¿serían capaces de contestarme? Sí, claro, es que lo estoy poniendo muy fácil. Vamos a complicarlo. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba aquel compañero de la infancia, pero de la etapa de infantil, o del nombre de la maestra? ¡Uy, eso está más complicado, eh! Bueno, pero a que si les pregunto qué estudios tienen sí que son capaces de decírmelo. Eso sí, no me vale que me digan que son enfermeros porque una vez pensaron que podría ser una buena opción. Tiene que ser la formación de la que estén titulados, ya sea EGB, ESO o grado. Porque claro, por querer ser... Entonces yo sería jueza, ingeniera y pediatra. Solo valen los títulos oficiales, no los imaginados. Ya, ya, se estarán preguntado que a dónde quiero llegar. ¡Pues claro que saben qué nivel educativo tienen! Faltaría más. Lo siento si les he importunado, pero como Noelia Núñez, la exvicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital, exdiputada del Congreso y exconcejal del Ayuntamiento de Fuenlabrada tenía tan claro que era graduada en Derecho, en Administración y Dirección de Empresa y en Filología Inglesa y, sin embargo, no había terminado ninguna, lean otra vez, ninguna de esas carreras, pensé: «A ver si todos vamos a estar equivocados con los estudios que creemos tener y los que tenemos.» Entonces, como a veces soy un poco aprensiva, a lo que se le suma que suelo sufrir frecuentes pesadillas en las que no me dan los títulos porque suspendo un examen, ¿a ustedes les pasa?, fui corriendo al cajón de sastre en el que guardo todos los documentos que me exigen en mi puesto de trabajo, entre ellos, los títulos (!), y me cercioré de que todo estaba en orden. ¡Qué susto! Ya me veía redactando un comunicado con el que presentaba mi dimisión. Porque, oigan, la muchacha andará despistada en eso de distinguir entre lo real y lo imaginario, pero honrada es. En su carta de dimisión expuso: «Que tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo la responsabilidad de todos mis actos [...] Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE, ni los míos se corresponden con los de ellos [...]». A ver, chica, para empezar, no presentaste datos incorrectos, sino inciertos, y entre unos y otros existe una ligera diferencia: los incorrectos existen, pero con modificaciones; los inciertos no existen. Fin. Por otro lado, presentar una carta de dimisión por mentirosa, y echar basura en contenedores ajenos, queda mal, Noe, queda muy mal. Sobre todo, cuando tu colega Montoro se las está viendo con nueve delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, corrupción en los negocios, fraude a la administración, tráfico de influencias, falsedad documental, organización criminal, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Tienes razón, Noe, los niveles de ejemplaridad de tu partido no son como los del PSOE, son peores. ¡Ay, tienes el culo sucio, le dijo la sartén al cazo! Que no digo yo con esto que la izquierda salga mejor parada, que tenemos unos líderes políticos de un lado y de otro que dan vergüenza. En cambio, para no acabar este artículo con esta acidez, he de decir en favor de Núñez que después de darse cuenta de que no tenía ninguna de las titulaciones que creía tener, ha dicho que se está replanteando volver a estudiar. Ánimo, Noe, pero asegúrate, antes de matricularte en la universidad, de haber acabado Secundaria.

*Escritora