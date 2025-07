No sé ustedes, pero yo a estas alturas del año, en pleno 31 de julio, lo único que me apetece es -casi literalmente- ser una concha... y no vayan ustedes a pensar que, por ser de Bellas Artes, me refiero a algo artístico o performático. Nada de sentirte como una protagonista de cuadro, nada en plan ‘El nacimiento de Venus’ de Botticelli. No quiero ser una bella figura naciendo de las espumas del mar, etérea, pudorosa, y encantadoramente contemplativa colocada encima de una preciosa vieira gigante mientras mi pelo se ondula con el viento. Ni que aparezca a mi lado soplándome una representación de Céfiro y Cloris por un lado (aunque soy una sufridora cordobesa y el fresquito siempre es de agradecer) ni por el otro una alegoría de las Horas con un manto para cubrir mi postureo renacentista.

Pues no. A estas alturas, con todo el cutrerío, odio y violencia política que nos rodea, -que da igual a qué lado mires del mapa político (nacional, internacional... o extraterrestre) porque no puedes más que colapsar-, lo que a mí me dan ganas cada vez que me asalta una nueva noticia desquiciada es ser una concha, pero literalmente. Una de esas marinas que están felices e ignorantes en su mar, tranquilitas, descansando en el fondo de arena, sin enterarte de la última ocurrencia política. No hace falta ser una maravillosa ostra con o sin perla, ni una viera tipo las del Camino de Santiago... me conformo, a estas alturas, con ser una concha de esas acanaladas que te encuentras por Torrox y que buscan los niños por la orilla. Vamos que, a finales de julio, con lo que nos cae por todos lados, lo que en realidad necesito es ser un inocente berberecho. Tal cual. Los moluscos de esas conchas han tenido que ser felices, han debido vivir tranquilos y llegan a las playas sus carcasas duras, aún con belleza y dignidad. Tanto si lo hacen enteras como en fragmentos, muchas terminan sus días haciendo felices a distintas generaciones de niños que las encuentran como verdaderos tesoros por las playas.

Así que, en estos días, cada vez que veo las noticias, me dan ganas de ser un molusco. Dar un paso atrás como el meme de Homer Simpson en el seto, pero metiéndome y encerrándome en una concha, poniéndome en posición fetal. No sé hasta cuándo pero que, al menos, haya desaparecido gran parte del cutrerío y la miseria política que nos rodea por todos lados. Me imagino así, ahí tumbada reponiéndome en el fondo del mar, sobre la arena, escuchando los sonidos marinos, en espera, sintiendo el oleaje interior, sin noticias, sin Whatsapp, sin ‘emails’.

Solo el mar, mi concha y yo… por favor.

*Artista y profesora de la Universidad de Sevilla